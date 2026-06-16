Francia vs. Senegal, por el Mundial 2026: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Francia y Senegal jugarán hoy martes, desde las 16 en el estadio Nueva York, por la fecha 1 del Grupo I del Mundial 2026 de la FIFA.

El árbitro será el australiano Alireza Faghani, quien tendrá como asistentes a sus compatriotas George Lakrindis y James Lindsay, mientras que el cuarto árbitro será Sandro Schärer y el árbitro de reserva Stéphane De Almeida.

Los Blues, subcampeones de la última Copa del Mundo que ganó Argentina, tiene un plantel de 26 futbolistas de lujo, en el que sobresalen Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé. En los amistosos tuvieron rendimientos dispares tras caer 2 a 1 ante Costa de Marfil y ganarle 3 a 1 a Irlanda del Norte.

El seleccionado de Senegal afronta esta Copa del Mundo con el objetivo de superar los octavos de final. En los partidos de preparación no le fue nada bien, ya que perdió 3 a 2 con Estados Unidos e igualó sin goles ante Arabia Saudita.

Probables formaciones Francia vs. Senegal por el Mundial 2026

Mike Maignan; Jules Koundé, Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano, Theo Hernandez; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué; Kylian Mbappé.

Edouard Mendy; Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, Ismail Jakobs; Pape Gueye, Pape Matar Sarr, Idrissa Gueye; Iliman Ndiaye, Nico Jackson, Sadio Mané.

Cómo ver en vivo Francia vs. Senegal por el Mundial 2026

El partido entre Francia y Senegal por el Mundial 2026 será televisado por DSports. Además, vas a poder disfrutarlo en vivo por las plataformas digitales de streaming de Flow y DGO.