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UNA BUENA VICTORIA

Egipto reaccionó, le ganó a Nueva Zelanda y es líder del Grupo G del Mundial 2026

Egipto demostró su poderío en el segundo tiempo, terminó venciendo con claridad a Nueva Zelanda y dio un paso clave para pasar de fase en el Mundial 2026 de la FIFA.

Juan Riera
Juan Riera
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Egipto demostró parte de csu poderío para derrotar a Nueva Zelanda por 3 a 1 en el BC Place de Vancouver, por la segunda fecha del Grupo G del Mundial 2026 de la FIFA, que se está desarrollando en Estados Unidos, México y Canadá

Nueva Zelanda golpeó primero a los 15 minutos con un cabezazo de Finn Surman tras un tiro de esquina ejecutado por Tim Payne. El conjunto oceánico mostró orden y buen trato de pelota, lo que lo lllevó a irse en ventaja al cierre de primer tiempo.

La reacción egipcia llegó en la segunda parte. A los 58 minutos, Mostafa Zico empató con un cabezazo potente ante el que el arquero Max Crocombe, que poco pudo hacer.

Egipto ya controlaba el juego en ese tramo y la remontada empezó a tomar forma. A los 67 minutos apareció Mohamed Salah, que volvió a marcar en un Mundial por primera vez desde Rusia 2018, para poner el 2 a 1 y cambiar por completo el partido en Vancouver.

El tercer gol llegó a los 83 minutos por medio de Trezeguet, que cerró el resultado 3 a 1.

Con este resultado, Egipto es líder del grupo G con cuatro puntos, seguido de Bélgica e Irán con dos unidades, mientras que los neozelandeses son últimos con una unidad. 

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