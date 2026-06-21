Scaloni se mostró cauto en la previa al partido con Austria: "Sin dudas será complicado"

El entrenador de la Selección, Lionel Scaloni, brindó este domingo la habitual conferencia previa a los partidos y advirtió que el encuentro de mañana ante Austria "sin dudas será complicado".

"Austria es un rival difícil, con muy buenos jugadores. Presiona bien e hizo una gran clasificación. Sin dudas será un partido complicado", subrayó el director técnico argentino sobre el partido de mañana que se disputará en Dallas por la segunda fecha del grupo J.

Aseguró, además, que "están todos disponibles para jugar" aunque "es difícil que estén al 100%".

"Lo importante es que llegan al máximo de sus posibilidades. Algunos con algún problema pero están todos disponibles para jugar", afirmó.

Por último, expresó su deseo para Messi en la previa de su cumpleaños. "Quiero que Leo sea feliz, ese es mi deseo para él y creo que el de todos", indicó.