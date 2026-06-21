Mirtha Legrand contó las intimidades de su encuentro con Lionel Scaloni para grabar un comercial: "Él me miraba mucho..."

Mirtha Legrand sorprendió a todos al contar este sábado 20 de junio las intimidades de su encuentro con Lionel Scaloni. En la previa del partido frente a Austria, en su ciclo de "La noche de Mirtha" (El Trece), donde protagonizó un cómico momento con Joaquín Levinton, la conductora recordó cómo fue la vez en que conoció al DT de la Selección Argentina, en el marco de la grabación del comercial mundialista que hicieron juntos.

En diálogo con Guido Kaczka y demás comensales de su "mesaza", Mirtha llenó de elogios a Scaloni al rememorar la vez en que filmaron una publicidad para Shell, a días del comienzo del Mundial 2026. "Hice un comercial con él. Es muy lindo y simpático", comenzó diciendo la "Chiqui", quien quedó fascinada con el entrenador de la "Albiceleste".

"Yo no lo conocía. Cuando llegué, me estaba esperando y me saludó. Es amoroso y encantador. Fue con la hermana a hacer el comercial. Almorzó con nosotros, almorzamos todo el equipo, todo el personal también, todos juntos", contó Legrand.

De esta forma, la conductora narró el antes y el después del famoso comercial con Scaloni, donde ella simula pasarle la lista de futbolistas que debe convocar para disputar la Copa del Mundo, defender el título de campeón y, por qué no, ganar la cuarta estrella con el seleccionado argentino.

Luego, la diva hizo hincapié en la actitud de ambos. "Él me miraba mucho, pero no por nada, no piensen nada raro; me miraba porque me observaba, y yo lo observaba a él porque es un astro, sin duda. Y su hermana nos sacaba fotos, una encantadora", destacó la animadora, quien elogió la "inteligencia" de Lionel Scaloni entre sus tantos tributos.

Y subrayó: "Me encantó hacerlo con él". "Era un diálogo cortito, yo lo aprendí ahí. Lo leí y ya lo sabía, y él también, eh. Hizo de actor", cerró Mirtha Legrand sobre su encuentro con el DT de la Selección Argentina, por cuyo apellido también es llamada la "Scaloneta".