El conmovedor video de José María Muscari con su hijo Lucio en el Día del Padre: "Gracias por brindarme una casa y una familia"

Este domingo 21 de junio, en el Día del Padre, José María Muscari y su hijo Lucio, el joven de 18 años que se dedica al modelaje, protagonizaron un emotivo momento que se volvió viral en redes sociales. El video conmovió a los seguidores por las palabras llenas de afecto que se dijeron cara a cara.

En una entrevista para la revista Gente, que consistía en hacerse las preguntas ellos mismos para generar un clima de mayor intimidad y cercanía, una consigna decía "algo que tengamos que agradecerle al otro". A la hora de responder, José María y Lucio se miraron a los ojos e hicieron emocionar a todos con sus agradecimientos salidos desde bien adentro del corazón.

El simbólico tatuaje que se hicieron José María Muscari y Lucio Muscari. (Instagram/josemariamuscari).

"Te quiero agradecer porque, desde tu llegada a mi vida, no solo me enseñaste un rol que yo no conocía, que es el rol de padre, sino que me hiciste, sinceramente, una mejor persona", expresó el director de teatro, con la emoción a flor de piel.

Y se explayó: "Lamentablemente, la gente que vivimos en Buenos Aires estamos muy acostumbrados a ver gente que está en la calle durmiendo y no darnos cuenta, pasar por al lado como si nada. Y Lucio desde el primer día que llegó siempre tuvo una conciencia de esa gente, y cada vez que vamos a comer a un restorán y nos traemos la bolsita de comida o nos sobra ropa y bajamos una manta". "Vos me hiciste consciente de eso, yo no lo tenía", destacó José María Muscari.

Por su lado, Lucio Muscari respondió con mucha dulzura y honestidad: "No quiero agradecer porque me sacaste del hogar. Eso no se agradece. Bueno, en realidad sí se agradece, pero... Más que nada por brindarme una casa, brindarme la familia. Brindarme estudio, el estudio que yo quería. Y brindarme tiempo".

"Siempre hago hincapié en que nunca tengo tiempo. El tiempo es algo bastante sagrado para mí. Y compartir con alguien que te quiere y lo querés vos, es muy importante", explicó Lucio, quien completó: "Gracias por el tiempo que me diste". A lo que José María Muscari reaccionó con ternura al decir: "Sos lo más, hijo querido", para luego fundirse ambos en un cálido abrazo.