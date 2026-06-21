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Valentina Cervantes reveló la inesperada reacción de Benjamín ante los partidos de la Selección Argentina: "Está un poco..."

La pareja de Enzo Fernández habló sobre sus hijos y sorprendió al contar cómo vive el más pequeño cada partido de la Scaloneta. ¡Enterate qué dijo, en la nota!

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Días atrás, Valentina Cervantes viajó a Estados Unidos para acompañar a Enzo Fernández durante el Mundial 2026 junto a la Selección Argentina. Tras el contundente debut de la "Scaloneta", el plantel ya piensa en la próxima fecha frente a Austria este lunes 22 de junio. Mientras tanto, los familiares de los futbolistas recorren distintas ciudades norteamericanas y comparten su experiencia con los medios. En ese contexto, la influencer habló con Marley y contó cómo viven sus hijos cada partido.

Desde su llegada, la ex "MasterChef Celebrity" mostró parte de su rutina en Kansas junto a Benjamín y Olivia Fernández. En las redes publicó imágenes de los pequeños con la camiseta argentina y también una postal junto al volante campeón del mundo. "Amor mío", escribió para acompañar una de las fotos que más repercusión tuvo entre sus seguidores.

Durante una reciente entrevista para "Por el Mundo", Marley le preguntó a Cervantes qué siente al ver a su pareja dentro de la cancha representando al país. "Una locura. El orgullo es cada partido y todo es increíble", respondió la joven, emocionada por el presente deportivo de Fernández.

Más adelante, la conversación giró hacia la reacción de sus hijos ante semejante exposición. Allí Valentina sorprendió al contar que cada uno lo vive de manera diferente. "A Olivia le re gusta. Benja está un poco asustado, pero a ella le re gusta. Le agarró un poco de miedo al principio, después se le fue yendo, pero al principio la agarró un poco, estaba así medio asustado", explicó sobre la experiencia de los chicos.

Ian Lucas, Marley y Valentina Cervantes junto a sus hijos. (Foto: Instagram/ @marley_ok).
Ian Lucas, Marley y Valentina Cervantes junto a sus hijos. (Foto: Instagram/ @marley_ok).

Además, reveló que el niño de dos años ya comprende perfectamente quién es su papá dentro del mundo del fútbol. "Entiende ya que es Enzo que juega, todos los clubes que hay, te nombra los clubes que juega Enzo. Canta canciones del Chelsea", detalló, entre risas, al recordar algunas situaciones cotidianas.

Por último, la influencer recordó que durante varios años evitó llevar a Benjamín a los estadios por las dificultades que implica para un pequeño. Sin embargo, aseguró que hizo una excepción durante la Copa América. Incluso bromeó junto a Marley sobre una posible clasificación a la final del Mundial. "Si llegamos a la final vamos todos con bebés y todo", lanzó Cervantes, dejando en claro que la ilusión mundialista sigue intacta.

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