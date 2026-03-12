Benjamín, el hijo de Enzo Fernández y Valentina Cervantes, enterneció las redes con una escena que se volvió viral: "Telsi..."

Sin dudas, Benjamín, el hijo de Enzo Fernández y Valentina Cervantes, es una de las celebridades de internet del momento. El pequeño se hizo conocido luego de que sus padres comenzaran a mostrar en redes sociales su día a día y parte de la crianza. Su carisma y ternura lo llevaron a ser tendencia en más de una ocasión. En ese contexto, un reciente video del nene de 2 años volvió a enternecer a los usuarios y rápidamente se volvió viral.

Desde la intimidad de su casa en Inglaterra, la ex "MasterChef Celebrity" compartió una escena en la cama con su hijo que desató risas entre sus seguidores. Todo comenzó cuando la influencer le preguntó: "¿No te vas a dormir?". Entre risas y casi sin dudarlo, Benja respondió: "No". A pesar de que la influencer insistió, el pequeño se mantuvo firme en su postura y dejó en claro que la hora de cerrar los ojos no era una prioridad.

Lejos de terminar ahí, la charla siguió con más ocurrencias. Con la cámara encendida, Cervantes indagó respecto a con quién prefería dormir su hijo. "¿A vos te gusta dormir con mamá?", le preguntó. Entre carcajadas, el niño respondió: "¡No!". A su vez, cuando le consultó si prefería hacerlo con su papá, contestó entusiasmado: "Sí". La pareja de Enzo Fernández repitió la pregunta y Benjamín fue directo: "Papá".

Tras ello, Valentina le preguntó al pequeño por Enzo Fernández. "¿Dónde está papá? ¿A dónde se fue?", quiso saber. Benja respondió con seguridad: "Entrenando. En Chelsea". Esas palabras hicieron estallar de amor a los seguidores, que destacaron la ternura del nene al pronunciar el nombre del equipo inglés, que al decirlo sonó como "Telsi". Luego, cuando la exparticipante del reality de Telefe consultó cuándo volvería el campéon dle mundo, su hijo respondió convencido: "Mañana".

La tierna escena de Benjamín Fernández que se volvió viral.

La complicidad entre Valentina y Benjamín, y la espontaneidad del pequeño volvieron a conquistar a los usuarios de las redes. En cuestión de horas, la publicación circuló en redes sociales y generó múltiples reacciones entre los cibernautas. Muchos destacaron la frescura del momento y la dulzura del pequeño, que cada vez que aparece frente a cámara logra robarse todas las miradas.