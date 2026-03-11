"MasterChef Celebrity": quiénes fueron eliminados y qué participantes se metieron en la semifinal

Este martes 11 de marzo, "MasterChef Celebrity" culminó "la semana final" con un programa decisivo por la pantalla de Telefe. Al final de la emisión, dos participantes fueron eliminados de la competencia, mientras que el resto pasó a la semifinal del reality culinario.

Agustín "Cachete" Sierra, Marixa Balli, Emilia Attias, Sofía "la Reini" Gonet, Claudio "el Turco" Husaín, Maxi López, Ian Lucas y Evangelina Anderson compitieron entre sí para avanzar rumbo al millonario premio del certamen.

El desafío de esta noche consistió en la preparación de un plato donde se luciera el pulpo. Luego de una clase magistral impartida por un experto, los famosos se esmeraron para destacar en sus presentaciones.

Marixa Balli e Ian Lucas fueron los mejores de la noche, por lo que fueron los primeros en subir al balcón. Los acompañaron La Reini, Turco Husaín y Emilia Attias, quienes también se convirtieron en semifinalistas.

Entre Cachete Sierra, Evangelina Anderson y Maxi López, el jurado de "MasterChef Celebrity" decidió que el exfutbolista fuera quien pasara a la semifinal. De esta manera, el actor y la modelo se despidieron para siempre del certamen.