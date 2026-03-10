Maxi López ya está en Argentina y espera a su familia: la nueva vida del exfutbolista

Maxi López, finalista de "MasterChef Celebrity", ya regresó a la Argentina y se prepara para recibir a su familia en las próximas semanas. El flamante finalista de "MasterChef Celebrity", ahora compinche de Wanda Nara a pesar de sus palitos sobre infidelidades del pasado, tenía pensado llegar para arrancar a grabar la nueva ficción con justamente su ex, aterrizó en el país para reencontrarse con los suyos mientras enfrenta un nuevo desafío en la televisión.

Según información de La Pavada de Diario Crónica, Maxi llegó ayer desde Suiza. Su mujer Daniela y sus hijos, Elle y Lando, viajarán el mes próximo para reunirse con él. La familia completa se instalará en Nordelta, donde el exfutbolista ya organiza la mudanza para recibirlos. La llegada del ex de Wanda Nara no solo genera expectativas en lo personal, sino también en lo laboral: los martes participa en "Anda pa allá", el ciclo deportivo de Streams Telefe que conduce Grego Rossello junto a las periodistas Sara Sklate y el influencer Agusneta, donde comparte análisis con su compañero de reality, el Turco Husain.

La relación entre Wanda Nara y Maxi López dio un giro inesperado. Después de años de una pésima relación como exmatrimonio y padres de tres hijos, hoy son amigos y cómplices. Tras su paso por "MasterChef Celebrity", donde trabajan juntos y sorprenden con una química inédita, Maxi volverá pronto de Europa para la serie web que protagonizará con Wanda. En las últimas horas, ella sorprendió al exponer a Maxi y contar las promesas incumplidas en su relación. Todo empezó como una charla distendida entre cocineros y terminó convertido en un mano a mano sin filtro que hizo explotar de risa a todos los presentes en el estudio.

El momento más picante llegó cuando Marixa Balli metió el dedo en la llaga y quiso saber si entre los presentes había alguien que le hubiera prometido algo a Wanda. La conductora no dudó: "Sí, Maxi. Fidelidad hasta que me muera. Tres meses y ya era cornuda", soltó con una mezcla de bronca y humor que paralizó el estudio. El comentario cayó como una bomba y todos estallaron en carcajadas, incluido el propio Maxi, que lejos de enojarse encontró la forma de responder. "La letra chiquita, sabés cómo me llevó puesto, como el tsunami en Japón. Once contenedores se llevó", replicó el delantero, desatando una nueva ola de risas entre sus compañeros mientras el estudio estallaba en un clima de total complicidad.