Toribio, el hijo de Juana Repetto, sufrió un accidente y terminó en la guardia: ¿Qué le pasó?

Sebastián Graviotto y Juana Repetto no siguen más en pareja, pese a que hace cuatro meses se convirtieron en padres de Timoteo. Sin embargo, el instructor de snowboard continúa muy presente en la vida de Toribio, el hijo mayor de la actriz, a quien acompañó durante gran parte de su crianza. En las últimas horas, el niño de nueve años sufrió un accidente y el exmarido de Juana lo llevó a la guardia de una clínica.

En historias de Instagram, Graviotto contó que Toro se había doblado el tobillo en la escuela durante la jornada escolar. Minutos después, publicó un video en el que se ve al pequeño caminando con dificultad.

Sebastián Graviotto

Al encontrarse con él, Sebastián le preguntó con ternura: "¿Qué pasó en ese piecito?", y al instante le explicó lo que iban a hacer: "Hay que ir a hacer una radiografía".

Pero la idea no convenció demasiado a Toribio, quien le preguntó con insistencia: "¿Ahora tenemos que ir? ¿Ahora, de verdad?".

Finalmente, ambos fueron a una clínica para que lo revisaran y Sebastián Graviotto contó el resultado de los estudios: "Estamos bien, esguince de tobillo leve", confirmó que no se trató de una lesión de gravedad.

Si bien Juana Repetto no hizo ninguna referencia al episodio en sus redes sociales, todo indica que el pequeño deberá hacer reposo y bajar un poco el ritmo de las actividades físicas durante algunos días para recuperarse por completo.