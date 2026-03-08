"MasterChef Celebrity" tendrá una nueva temporada tras el Mundial 2026: los detalles

"MasterChef Celebrity" va por su quinto mes al aire en la pantalla de Telefe. Con diez participantes en sus filas, el reality conducido por Wanda Nara avanza hacia la gran final, mientras le otorga un piso estable de rating a "Gran Hermano Generación Dorada". Ahora, se conoció que existe la posibilidad de que el certamen sea continuado con una nueva temporada.

Según La Pavada de Diario Crónica, el éxito de "MCC", que arrancó el 13 de octubre del 2025 y se mantuvo como lo más visto de la televisión, ya inicia el final del juego en esta edición. Por eso, hay tratativas para que después del Mundial arranque un nuevo "MC Celebrity 2026" con Wanda.

"MasterChef Celebrity" podría renovar en Telefe con una nueva edición.

Mientras, este lunes a la noche, con la devolución del jurado, Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis, se verá la doble gala de eliminación que además es la emisión número 100 al aire. El desafío, que empezaron el viernes Turco Husaín, Emilia Attias, La Reini, Chino Leunis y La Joaqui, termina hoy.

Los dos participantes que no se vayan en la doble gala de eliminación se sumarán a los finalistas de "MasterChef Celebrity". A saber: Evangelina Anderson, Marixa Balli, Cachete Sierra, Ian Lucas y Maxi López.