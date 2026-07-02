Mariela Prieto explotó contra el Turco García en "Gran Hermano" y lanzó una feroz amenaza: "Que ni se te vaya a ocurrir..."

La convivencia en Gran Hermano Generación Dorada volvió a quedar en el centro de la escena por un momento cargado de tensión.

Esta vez, la protagonista fue Mariela Prieto, quien estalló frente a las cámaras y le dedicó un durísimo mensaje a su esposo, el Turco García, en medio de las versiones que desde hace semanas rodean a la pareja.

Los acercamientos de Mariela con algunos compañeros dentro de la casa y las especulaciones sobre una posible crisis matrimonial hicieron que la participante se convirtiera en una de las figuras más comentadas de esta edición del reality.

De ser "la mujer del Turco García" a una de las protagonistas del reality

Mariela ingresó al programa siendo conocida por muchos como "la mujer del Turco García", pero con el correr de las semanas logró construir un fuerte protagonismo propio.

Mientras otros jugadores pasaron desapercibidos, ella quedó en el centro de la escena por sus cruces, su personalidad y la cercanía que mostró con Brian Sarmiento y Ema, dos de los participantes que más repercusión generaron en la casa.

Los bailes con Ema y la buena relación que construyó con Brian despertaron todo tipo de rumores fuera del reality y alimentaron las versiones de una crisis con el exfutbolista.

La incertidumbre sobre su relación con el Turco García

Desde el exterior, el Turco García siguió atentamente todo lo que ocurría con su esposa. Aunque negó que hubiera querido ingresar a la casa después de verla bailar con otro participante, evitó aclarar cómo atraviesan realmente su relación.

Con el paso de los días también comenzaron a circular versiones sobre una posible separación, aunque el exfutbolista dejó entrever que prefería que fuera Mariela quien hablara públicamente del tema.

A ese escenario se sumó su ingreso durante un congelados, donde le dedicó unas palabras que terminaron afectando emocionalmente a la participante.

El estallido de Mariela Prieto que sorprendió a todos

Después de varios días acumulando angustia, Mariela no pudo contener más sus emociones y protagonizó uno de los momentos más intensos de la temporada.

Todo comenzó cuando, visiblemente molesta, lanzó una frase que dejó en evidencia su estado de ánimo: "¿Así que vos estás contento solo, yo estoy contenta acá sola?", expresó antes de iniciar un fuerte descargo.

Segundos después tomó un secador de pelo, lo encendió, lo apagó y, mirando fijamente a una de las cámaras, se dirigió directamente al Turco García con una advertencia que no pasó desapercibida.

"Que ni se te vaya a ocurrir que cuando vaya me cambies la clave del celular, eh... ¡Porque te voy a revisar todo! Así que borrá bien. ¡Todo te voy a revisar! ¡Todo te voy a revisar! Voy a hablar con todos tus amigos. ¡Acordate de lo que te digo, eh! ¡Acordate que te va a ir re mal! Y después no vengas 'ayyyy mamita besito besito, no mami no'", lanzó a los gritos.

Tras terminar su mensaje, volvió a encender el secador y dio por finalizado un momento que rápidamente se viralizó entre los seguidores del programa.

La relación, otra vez en el centro de la escena

Mientras Mariela continúa aislada dentro de Gran Hermano sin conocer qué sucede realmente fuera de la casa, las especulaciones sobre su matrimonio con el Turco García siguen creciendo.

Su explosivo descargo volvió a instalar el tema entre los fanáticos del reality y dejó abierta una incógnita que solo se resolverá cuando ambos puedan reencontrarse cara a cara. Hasta entonces, la historia entre Mariela y el exfutbolista promete seguir siendo uno de los temas que más dará que hablar dentro y fuera de la casa más famosa del país.