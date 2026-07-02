Crónica Looks: las conductoras compartieron las claves para enfrentar la ola de frío con estilo

Los looks de las figuras de la televisión siempre marcan el pulso de las tendencias y ofrecen nuevas ideas de estilo para cada temporada. En medio de la ola de frío, las conductoras de Crónica compartieron distintas formas de combinar abrigo, comodidad y elegancia. Con básicos renovados, tejidos ideales para la temporada y una paleta invernal, demostraron que es posible mantenerse cálida sin resignar estilo.

Barbi Corvalán

Barbi Corvalán apostó por un conjunto ideal para las jornadas más frescas. Lució una polera negra de mangas largas con detalles de tachas en los puños y en el cuello, una prenda ideal para sumar abrigo en los días más fríos sin dejar de lado el estilo. Completó la propuesta con accesorios plateados y un maquillaje en tonos rojizos que aportó calidez, logrando una imagen moderna y muy canchera.

Melina Fleiderman

En tanto, Melina Fleiderman eligió una combinación de inspiración minimalista. Llevó una remera de mangas largas en color gris con escote bote, acompañada por un pantalón sastrero de rayas finas en tono claro. La silueta relajada y la paleta neutra dieron como resultado un estilismo sofisticado que confirma que las prendas cómodas también pueden ser protagonistas del invierno.

Liliana Caruso

Por su parte, Liliana Caruso se inclinó por un look que iluminó la temporada. La periodista combinó una camisa roja con un pantalón beige de corte recto y cinturón al tono, una fórmula clásica que resulta perfecta para las bajas temperaturas y que se completa con botas de estampado reptil, el detalle que aporta personalidad.

Cuando las temperaturas bajan, elegir prendas versátiles, sumar capas livianas, apostar por colores de temporada y completar el outfit con un buen calzado son algunas de las claves para vestir con estilo. En el universo fashion, las tendencias del invierno 2026 vuelven a demostrar que comodidad y elegancia pueden ir de la mano.