More Rial fue condenada a tres años de prisión efectiva por robo: la decisión que podría cambiar su vida

A pesar de que luchaba por conseguir la libertad condicional, en las últimas horas More Rial fue condenada por su participación en una serie de robos en viviendas de Villa Adelina, partido de San Isidro, y Castelar, en Morón. De acuerdo a lo que trascendió, la hija de Jorge Rial, quien también enfrenta un juicio en Córdoba, recibió una pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo, aunque todavía resta una definición sobre su situación procesal.

La sentencia fue dictada por la jueza María Coelho, del Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, luego de homologar un juicio abreviado acordado entre el fiscal Patricio Ferrari y la defensa de la influencer. Tras conocerse el fallo, su abogado solicitó que pudiera acceder a la libertad condicional. Antes de resolver ese planteo, la magistrada ordenó un peritaje psicológico y requirió la opinión del representante del Ministerio Público.

Mientras la Justicia analiza ese pedido, More continúa con arresto domiciliario. Además, permanece monitoreada mediante una tobillera electrónica y tiene prohibido utilizar redes sociales. En paralelo, su defensor, Marcelo D'Ángelo, presentó un recurso de casación para intentar revertir la condena impuesta.

More Rial fue condenada a tres años de prisión.

La investigación determinó que uno de los episodios ocurrió el 18 de enero de 2025 en una vivienda ubicada sobre la calle José María Moreno, en Villa Adelina. Según el expediente, los propietarios estaban de vacaciones cuando un grupo integrado por cinco personas llegó al lugar. La joven de 27 años conducía un Peugeot 207 blanco y, de acuerdo con la acusación, permaneció junto a otros dos sospechosos mientras el resto ingresaba a la casa tras cortar el suministro eléctrico y forzar una ventana. Del domicilio sustrajeron, al menos, una notebook.

Los movimientos del vehículo quedaron registrados por cámaras de seguridad instaladas en una estación de servicio cercana. Poco después, una policía reconoció a Morena y más tarde acudió al inmueble cuando se activó la alarma. La banda también fue vinculada a otro robo cometido en Castelar, donde desaparecieron 32 mil dólares, decenas de accesorios de telefonía, auriculares de Apple, perfumes importados y otros objetos de valor.