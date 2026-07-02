La China Suárez y Mauro Icardi estarían separados tras el escándalo con Eka: "Ella hace cuatro días abandonó la casa..."

Desde hace algunos días, Eugenia "La China" Suárez y Mauro Icardi están en el centro de la escena mediática luego de que trascendieran versiones de una supuesta tercera en discordia que habría intentado conquistar al futbolista en un boliche. En ese contexto y entre múltiples especulaciones, ahora surgió un fuerte rumor que asegura que la pareja estaría separada.

La información fue revelada por Yanina Latorre en "SQP" (América TV), donde sostuvo que la crisis escaló después de una fuerte discusión. Según contó, la actriz habría dejado la casa que compartía con Icardi en Nordelta y se habría mudado junto a sus dos hijos y una de sus mascotas a otra propiedad.

"Hace cuatro días la China Suárez abandonó la ‘casa de los sueños'. No se llevó la ropa, se llevó solamente un bolso con sus dos hijos pequeños y un perro y se fue a instalar a San Jorge", aseguró la conductora.

Latorre también describió cómo serían los días de la ex "Casi Ángeles" desde que tomó esa decisión. "Está sola ahí, pasea por el barrio, saca al perro, almuerza en el house con sus hijos y el perro todos los días. Ayer almorzó, es muy simpática con los vecinos, sale a caminar y hace cuatro días que está ahí", relató.

La última salida pública de Mauro Icardi y la China Suárez. (Foto: Instagram/ @mauroicardi).

De acuerdo a Yanina, el conflicto se habría desatado luego de que la China encontrara conversaciones de Icardi vinculadas a Eka. "Le encontró la China unos mensajes a Mauro hablando con una tercera persona de Eka... Que le pedía que la conecte", explicó. Además, sostuvo que el malestar ya venía desde el escándalo ocurrido en el boliche Tequila, aunque aclaró que el verdadero detonante habrían sido esos chats.

Por último, la conductora de "SQP" afirmó que el delantero intentó recomponer la situación, pero sin éxito. "Mauro intentó persuadirla, fue a visitarla, le pidió y ella por ahora no quiere volver. Me dijeron que Mauro está con una tristeza", reveló. Mientras tanto, el entorno del futbolista no confirmó esta versión y el supuesto distanciamiento sigue alimentando las especulaciones.