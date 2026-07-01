Manu Urcera acusó a Nicole Neumann de ser celosa y se armó una incómoda discusión en vivo: "No, discúlpame, pero no..."

La vida de Nicole Neumann y Manu Urcera suele despertar el interés de sus seguidores, y cada aparición pública de la pareja genera repercusión. Esta vez, el piloto de Turismo Carretera se sometió a un simple desafío de preguntas junto a su novia en el programa "Solo con Nicki", el ciclo que conduce la modelo junto a su hermana Gege y Juan Otero en Solo Streaming, y dichas respuestas terminaron convirtiéndose en un momento viral por un inesperado desacuerdo entre ambos.

Todo ocurrió mientras respondían distintas consignas relacionadas con la convivencia y la dinámica de su relación. Sin embargo, una pregunta en particular provocó un intercambio que rápidamente llamó la atención de los fanáticos.

En las últimas semanas, Nicole ya había quedado en el centro de los comentarios luego de la participación de Manu Urcera en el programa de Juana Viale.

En aquella oportunidad, algunos espectadores interpretaron ciertos comentarios de la conductora como un supuesto coqueteo hacia el piloto del Turismo Carretera, lo que dio lugar a versiones sobre una posible escena de celos por parte de Neumann.

Sin embargo, la modelo salió rápidamente a desmentir cualquier conflicto y aseguró que esa situación no había generado discusiones ni incomodidades dentro del matrimonio.

La pregunta que desató la discusión

Durante el desafío para redes sociales, la pareja respondió varias consignas relacionadas con su vida cotidiana. Una de ellas planteaba la pregunta: "¿Quién pide perdón primero?".

En esa respuesta ambos coincidieron en señalar a Manu Urcera como quien suele dar el primer paso para resolver los conflictos. En ese momento, Gege Neumann, hermana de Nicole, intervino con humor y comentó: "Porque las escorpianas son duras para pedir perdón".

Pero el momento más comentado llegó apenas unos segundos después. La siguiente consigna planteó una pregunta mucho más delicada: "¿Quién es más celoso?".

A diferencia de las respuestas anteriores, esta vez no hubo acuerdo entre ambos. Mientras Nicole Neumann eligió una respuesta distinta, Manu Urcera no dudó en señalarla como la persona más celosa de la relación. Al advertir que ambos habían respondido diferente, Gege Neumann bromeó: "Se picó, no hubo coincidencia".

Lejos de cambiar su postura, el piloto insistió con seguridad: "Vos sos más celosa". La respuesta de Nicole fue inmediata y contundente. "No, discúlpame, pero no", retrucó con firmeza, dejando en claro que no compartía para nada la visión de su marido.

El intento de Manu Urcera por descomprimir el momento

Tras el intercambio, el piloto buscó bajar la tensión para evitar que la discusión continuara. Con una sonrisa, decidió suavizar su postura y cerró el tema diciendo: "Somos parejos, ponele".

La frase puso fin al divertido debate, aunque el video rápidamente comenzó a circular en las redes sociales y despertó todo tipo de reacciones entre los seguidores de la pareja.

Aunque el cruce se dio en un contexto distendido y como parte de un juego, el intercambio dejó al descubierto la espontaneidad con la que Nicole Neumann y Manu Urcera comparten aspectos de su vida cotidiana.

El episodio volvió a instalar el tema de los celos en la pareja, especialmente después de las versiones que habían circulado semanas atrás tras la participación del piloto en televisión. Sin embargo, todo quedó en una divertida discusión que terminó sin mayores consecuencias y volvió a demostrar la complicidad con la que ambos suelen mostrarse frente a las cámaras.