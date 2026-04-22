Durante la tarde del martes 21 de abril, mientras el país despedía a Luis Brandoni, volvió a estallar la bomba para Nicole Neumann. Tras semanas de rumores de separación con Manu Urcera, una fuente muy cercana a la pareja, aseguró el rompimiento definitivo. Sin embargo, la modelo rompió el silencio y contó su versión de la historia.

Todo comenzó días atrás, cuando Juan Etchegoyen compartió en "Mitre Live" que fuentes allegadas a los protagonistas le aseguraban que no pudieron superar una crisis fuerte y que ya no están viviendo bajo el mismo techo. Además, afirmaron que intentaron salvar la pareja, pero no lograron remontar de ninguna manera.

¿Nicole Neumann separada? La verdad detrás de los rumores de crisis definitiva con Manu Urcera.

Recientemente, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares soltaron más información sobre el tema en "Intrusos" bajo un graph de "último momento" titilante. En primera instancia Lussich disparó sin vueltas:"Me insisten de fuentes fidedignas que Nicole y el chico Urcera están separados", tirándole más leña al fuego.

Entre tanto ida y vuelta, faltaba la versión oficial. Por eso, Nicole Neumann fue consultada por Primicias Ya al respecto y la modelo no dudó en responder con su verdad. Sin pelos en la lengua desmintió categóricamente la separación: "Claro que vivimos juntos, somos un matrimonio común y corriente, ponele... jaja", asegurando que sigue la convivencia con el piloto.

La contundente respuesta de la rubia, no fue suficiente para sus seguidores que se siguen preguntando de dónde habrán salido las versiones de crisis y quiénes habrían sido los allegados que dejaron salir esta bomba a la luz.