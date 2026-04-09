Aseguran que Nicole Neumann se separó de Manu Urcera: la palabra de la modelo

En medio de las críticas que recibió por la internación de su hija Allegra Cubero, Nicole Neumann volvió a quedar en el centro de la escena mediática. En las últimas horas, empezaron a circular con fuerza versiones que señalaban una supuesta ruptura con Manu Urcera, tras más de dos años de relación y un hijo juntos. Frente al revuelo, la modelo decidió romper el silencio y fue contundente.

Todo se encendió este jueves cuando Juan Etchegoyen aseguró públicamente que el vínculo entre los mediáticos habría llegado a su fin. "Desde los entornos me la dan confirmada la ruptura que lleva unos días", sostuvo el periodista, lo que generó un fuerte revuelo.

Luego, el comunicador aportó más datos sobre el presunto conflicto. "No voy a decir si ella o él pero cuando le escribí me contestó el saludo y cuando le pregunté directamente esto me dejó de responder. Reitero, a mí le la dan confirmada", agregó en su programa.

Además, deslizó que la pareja atravesaba un momento delicado. "Me cuentan desde uno de los entornos que no pudieron superar una crisis fuerte y hasta el momento no me hablan de terceros en discordia", señaló.

La palabra de Nicole Neumann. (Foto: Captura El Trece).

Ante la repercusión, Nicole Neumann decidió salir a responder y fue contundente. "Es mentira", lanzó sin vueltas al referirse a las versiones. A su vez, la desmentida llegó en un intercambio privado con Nancy Duré, donde reforzó su postura. "No es verdad que me separé, para nada", aseguró.

Al ser consultada sobre el origen de los rumores, respondió: "No tenemos ni idea. Ayer cuando a Manu le llegó el mensaje me lo mostró y nos preguntamos lo mismo. Él no contestó porque dijo `yo nunca contesto esas cosas, no voy a contestar nada ahora tampoco". Y cerró con una frase clara: "Está todo bien por suerte".

El posteo de Nicole Neumann junto a Manu Urcera. (Foto: Instagram/ @nikitaneumannoficial).

Luego, Neumann subió a sus historias de Instagram un video donde se la ve entrenando junto a Manu Urcera. "Acá, entrenando en familia", escribió sobre el clip. Más tarde, publicó una imagen abrazada a su esposo con un emoji en forma de corazón rojo, en un gesto que buscó despejar dudas.

Sin embargo, el "no" rotundo de la modelo y la rapidez con la que se mostraron juntos en redes sociales llamó la atención de los seguidores y abrió más interrogantes que certezas.