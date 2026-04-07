Nicole Neumann explotó ante las críticas tras la internación de su hija Allegra Cubero: "Intentan ensuciarme..."

El universo de la farándula argentina quedó en llamas tras la internación de urgencia de Allegra Cubero por una reacción alérgica, un episodio que reabrió la grieta entre Nicole Neumann y su ex, Fabián Cubero. La noticia generó un impacto total cuando Ximena Capristo lanzó una versión explosiva asegurando que la modelo apenas estuvo presente en el Sanatorio Nordelta para acompañar a su hija. En medio de este escándalo, la esposa de Manu Urcera no se quedó callada y arremetió contra quienes intentan cuestionar su maternidad, mientras la interna familiar suma un nuevo capítulo de reproches públicos.

Todo comenzó con el dato de la panelista de América TV, quien afirmó tener información de primera mano de una médica del centro de salud: "Me cuentan que Nicole estuvo 10 minutos, literal", disparó Capristo. La acusación escaló cuando detalló que el exfutbolista fue quien pasó las tres noches en el lugar durmiendo en un sillón, instalando la duda sobre el compromiso de la protagonista de la noticia. Para la panelista, la situación fue inadmisible: "Si tengo a mi hija internada, me clavo ahí", sentenció sin vueltas, generando una repercusión inmediata en los programas de archivo.

Nicole Neumann no se calló nada tras los dichos de Ximena Capristo sobre la internación de su hija: "Quieren ensuciarme..."

La parte más explosiva de la defensa de Neumann llegó con una desmentida categórica y cargada de indignación por lo que considera una campaña de desprestigio. Nicole fue letal al referirse a quienes difunden estos rumores para "ensuciarla" gratuitamente: "No me interesa para nada aclarar mentiras que intentan ensuciarme. Yo sé muy bien quién soy y cómo me manejo, ¡y mis hijas también!", expresó molesta. Además, instó a los comunicadores a ser más responsables y chequear los registros de la clínica antes de dar por ciertas versiones que afectan su imagen.

Actualmente, Neumann justifica sus ausencias nocturnas por la crianza de su hijo menor, aclarando que su suegra y el personal de su casa son testigos de sus movimientos diarios. "A la noche sí debía estar en mi casa, porque mi bebé, que aún toma teta, solo duerme conmigo", explicó, detallando que su marido estaba en Rosario por trabajo. Para la modelo, su prioridad se dividió entre la urgencia de su hija mayor y la necesidad de su hijo más pequeño, quien todavía depende exclusivamente de ella para descansar durante la madrugada.

Finalmente, el entorno de Fabián Cubero reafirma que él fue el único que no se movió del lado de Allegra durante toda la internación, dejando a Nicole en una posición delicada ante la mirada pública. Mientras tanto, Mica Viciconte se mantiene al margen de la polémica directa, enfocada en los preparativos de los 15 años de la adolescente. El escándalo por la "madre presente" apenas comienza, confirmando que en esta guerra mediática, hasta la salud de los hijos termina siendo un campo de batalla para los históricos enemigos que no logran firmar la paz.