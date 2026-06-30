La investigación por la muerte de Silvina Luna continúa avanzando y en las últimas horas se confirmó una nueva medida dispuesta por la Justicia. Se trata de una Junta Médica que se realizará el próximo 4 de agosto en la Morgue Judicial, con el objetivo de seguir analizando las circunstancias que rodearon el fallecimiento de la modelo y actriz.

La convocatoria forma parte del expediente que busca determinar la presunta responsabilidad penal del ex cirujano Aníbal Lotocki, quien permanece imputado en la causa.

Cuándo será la nueva Junta Médica por el caso Silvina Luna

La nueva Junta Médica fue fijada para el 4 de agosto a las 10:00 en el edificio de la Morgue Judicial, ubicado en Viamonte 2101.

La novedad fue dada a conocer por el periodista Pampa Mónaco, quien informó a través de sus redes sociales:

"Investigación por la muerte de Silvina Luna: el juzgado interviniente dispuso que el próximo 4 de agosto se lleve adelante la Junta Médica en Morgue Judicial".

Esta instancia reunirá nuevamente a especialistas para avanzar en el análisis médico-forense y aportar nuevas conclusiones a la causa.

Caso Silvina Luna: fijaron una nueva Junta Médica y avanza la investigación contra Aníbal Lotocki

Qué busca determinar la Justicia

El principal objetivo de esta nueva Junta Médica será evaluar la presunta responsabilidad penal de Aníbal Lotocki en la muerte de Silvina Luna.

Los peritos deberán revisar la evidencia médica incorporada al expediente y elaborar un nuevo informe que contribuya al avance de la investigación judicial.

El antecedente de la pericia realizada en 2025

Esta nueva medida llega después de una junta médica realizada en septiembre de 2025, integrada por ocho especialistas, que concluyó que la muerte de Silvina Luna estuvo directamente vinculada a las cirugías estéticas practicadas por Aníbal Lotocki.

Ese informe pericial pasó a formar parte de las principales pruebas incorporadas al expediente y fue considerado un elemento de gran importancia para el desarrollo de la causa.

La situación judicial de Aníbal Lotocki

En la actualidad, Aníbal Lotocki enfrenta una imputación por el delito de homicidio simple en el marco de la investigación por la muerte de Silvina Luna.

Además, el ex cirujano permanece con prisión preventiva en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza por otra causa y ya cuenta con una condena confirmada de ocho años de prisión por lesiones graves, relacionada con otros procedimientos estéticos.

Qué se sabe sobre la muerte de Silvina Luna

Silvina Luna falleció el 31 de agosto de 2023, a los 43 años.

Según consta en la investigación judicial, la modelo y actriz padeció una insuficiencia renal crónica e hipercalcemia, patologías que fueron asociadas a la aplicación de polimetilmetacrilato (PMMA) durante las intervenciones estéticas a las que había sido sometida.

Su fallecimiento provocó una profunda conmoción pública y abrió un amplio debate sobre la seguridad en las cirugías estéticas, el uso de determinadas sustancias y la responsabilidad de los profesionales que realizan este tipo de procedimientos.

La investigación sigue sumando pasos clave

La realización de esta nueva Junta Médica representa un nuevo avance dentro de una de las causas judiciales de mayor repercusión de los últimos años. Los resultados que surjan de esta instancia podrían aportar información determinante para el expediente y ayudar a definir los próximos pasos del proceso.

Mientras la Justicia continúa reuniendo pruebas y evaluando las pericias médicas, la investigación por la muerte de Silvina Luna sigue avanzando con el objetivo de esclarecer las circunstancias de su fallecimiento y determinar las eventuales responsabilidades penales de Aníbal Lotocki.