Fuerte accidente en "Gran Hermano": una explosión puso en riesgo a los participantes y desató fuertes discusiones

A medida que pasan los días, la casa de "Gran Hermano: Generación Dorada" está más encendida que nunca. A pocas horas de la eliminación de Nenu del reality de Telefe, un inesperado accidente sembró preocupación entre los jugadores. Mientras preparaban el almuerzo, una fuente de vidrio explotó y el episodio puso en riesgo a varios de sus compañeros, además de provocar una fuerte discusión entre Pincoya y Andrea del Boca.

Todo ocurrió en la cocina, cuando los participantes del reality de Telefe se repartían las tareas del mediodía. La chilena cocinaba junto a Nigro caramelo, mientras la actriz lavaba los platos de espaldas a las hornallas. De un momento a otro se escuchó un estruendo y el recipiente de Pincoya estalló en pedazos. Ambas se sobresaltaron y reaccionaron de inmediato para evitar que los vidrios las alcanzaran.

El incidente derivó rápidamente en un cruce. Andrea expresó su preocupación por los restos de vidrio que quedaron esparcidos y advirtió: "Uno pasa, se lo clava en la zapatilla y tiene un problema. Mirá acá también hay vidrios". Aunque aclaró que no responsabilizaba directamente a la chilena, remarcó: "No la estoy culpando, lo que estoy diciendo es quién estaba haciendo caramelo".

Pincoya no tardó en responder: "Fue un accidente, yo no tengo culpa". Y agregó con firmeza: "Pel*** no soy y sé cuando me empiezan a decir huevadas".

Andrea del Boca, preocupada por los vidrios en el piso. (Foto: Captura Telefe).

Más tarde, ya en el jardín y rodeada por otros participantes, la jugadora chilena volvió a explicar lo sucedido. "Nigro me estaba ayudando. Eso es como si yo le echara la culpa de que él le puso mucha potencia. Porque lo estábamos cocinando a uno o dos, después estaba en seis, yo lo bajé y explotó", sostuvo.

Aunque sus compañeros intentaron llevar tranquilidad y remarcaron que nadie resultó herido, Pincoya no dio el tema por terminado. "¿No pasó nada? Pero empiezan con su huevada ‘una fuente que no se tiene que usar'. ¿Cuántas veces hemos hecho comida en la fuente y la he colocada en el horno? Y no ha pasado nada", lanzó.

Pincoya dio su versión de los hechos. (Foto: Captura Telefe).

Lejos de dar por terminado el tema, también dejó entrever que el episodio y la actitud de Andrea podía perjudicar su imagen fuera del programa. "¿Sabés para qué lo hace? Para que después quede mal afuera, que yo exploté la fuente y casi maté a todos en la casa. Eso es mentira, son accidentes, la fuente se reventó y eso no es mi problema", cerró frente a las cámaras.