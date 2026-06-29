Tamara Paganini sufrió una fuerte crisis en "Gran Hermano" y podría abandonar la casa. "Me quiero ir..."

Con el paso de los días, la estadía en "Gran Hermano: Generación Dorada" se vuelve cada vez más difícil. No solo por la convivencia entre los participantes, sino también por el tiempo que pasan alejados de sus familias. Así las cosas, este domingo Santiago del Moro ingresó a la casa con mensajes enviados por los seres queridos de los jugadores, pero la dinámica terminó con una fuerte crisis de Tamara Paganini, quien dejó abierta la posibilidad de abandonar el reality de Telefe.

A la espera de una nueva gala de eliminación, la noche comenzó con una cena especial encabezada por el conductor, luego de que los concursantes realizaran una coreografía inspirada en la película "Barbie" para intentar conseguir productos para el quiosco. Aprovechando ese encuentro, Del Moro les entregó a cada uno una palabra elegida por familiares y amigos, una dinámica que suele generar momentos de gran carga emocional dentro del juego.

Cuando llegó el turno de Tamara, el clima cambió por completo. La ex participante de la primera edición recibió la palabra "activá", enviada por su familia y su novio. Aunque el conductor intentó ayudarla a encontrarle un significado positivo, la jugadora no logró ocultar su desconcierto. "No sé, querrán que me putee más con la gente, qué sé yo", lanzó entre risas, aunque su incomodidad era evidente.

Minutos después, la situación se volvió mucho más delicada. Frente a todos sus compañeros, Paganini rompió el papel con el mensaje y se largó a llorar. Al ser consultada por Santiago sobre cómo se sentía, fue contundente: "Me quiero ir, no puedo más", repitió en varias oportunidades, dejando en claro que el encierro comenzó a pesarle más de la cuenta y que estaba pensando seriamente en abandonar la competencia.

Tamara recibió el mensaje de su familia en "Gran Hermano". (Foto: Captura Telefe).

Lejos de presionarla, el presentador de "Gran Hermano" intentó contenerla y le pidió que no tomara una decisión apresurada. También la alentó a hablar con el confesionario y con el equipo de profesionales del programa para recibir acompañamiento. "Te quiero ver bien. Mi amor, vamos", le dijo Del Moro, mientras el resto de los participantes intentaba brindarle apoyo en medio de su angustia.

Mientras tanto, la gala continuó con normalidad y los demás jugadores recibieron los mensajes de sus seres queridos. En paralelo, la casa sigue atravesando una semana clave, ya que Yipio, Hansen, Emanuel, Nenu y Campanita permanecen en placa y uno de ellos abandonará el reality por decisión del público.