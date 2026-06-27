Cinzia Francischiello salió de la casa de "Gran Hermano" por tercera vez, pero aseguran que no rompió las reglas: "Hubo aislamiento total..."

El misterio por la ausencia de Cinzia Francischiello en la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) generó todo tipo de especulaciones entre los seguidores del reality, en medio de la tensión por las nominaciones. La participante venezolana, cuya familia hizo un comunicado tras los terremotos en su país natal, desapareció por varias horas y luego regresó sin dar explicaciones, lo que encendió las alarmas. Pero la razón, lejos de ser un castigo o una sanción, obedeció a un trámite burocrático ineludible.

Laura Ubfal, en el programa "La Linterna" (Bondi Live), reveló los detalles de esa salida. Cinzia tuvo que renovar su visa de trabajo para poder seguir en el país, y el operativo de seguridad del programa fue extremo: la llevaron vendada y con auriculares para garantizar el aislamiento total. Esa medida, pensada para preservar la burbuja del juego, tuvo una consecuencia inesperada: la participante no supo nada del terremoto que devastó Venezuela, su tierra natal.

"La llevaron vendada y con auriculares. Hubo aislamiento total", contó Ubfal, explicando que el trámite migratorio era obligatorio y que la producción del reality no tuvo margen para posponerlo. Cinzia, que tiene visa de trabajo, debía hacer la renovación sí o sí para continuar en el país. La salida, que se produjo en las últimas horas, fue breve, pero suficiente para que los televidentes notaran su ausencia. El hermetismo alrededor de la operación generó expectativa, y recién ahora se conocen los pormenores de esa gestión que la sacó temporalmente de la casa más famosa de la televisión.

El contexto de esa salida es, al menos, paradójico. Mientras Cinzia realizaba su trámite en completo aislamiento, su país atravesaba una de las peores tragedias naturales de su historia. Un terremoto de magnitud 7,5, el más fuerte desde 1900, sacudió Venezuela el jueves 26 de junio. El primer sismo, de 7,2 grados, ocurrió a las 18:04, seguido casi un minuto después por el más potente, con epicentro cerca de Morón, en el norte del país. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, reportó un primer balance de 164 muertos y más de 971 heridos, cifra que luego actualizó a casi 600 fallecidos y cerca de 3000 heridos. La Guaira fue declarada zona de desastre.

Cinzia, envuelta en la burbuja del reality, no supo nada de esta catástrofe. El aislamiento total que impuso la producción para el trámite migratorio la mantuvo al margen de una noticia que estremeció a su país y al mundo. La imagen de la participante, ajena a la tragedia, contrasta con la angustia que viven millones de venezolanos. Este jueves, las réplicas y el temor continúan en una nación que busca recuperarse del impacto.