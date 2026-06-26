Julia Mengolini explotó contra las críticas por el escándalo de Nacho Levy: "Vayan a escuchar a Beto Casella"...

La periodista Julia Mengolini saltó al cruce de sus detractores luego de recibir una ola de críticas en redes sociales por su postura frente a las denuncias de Cecilia Ce contra Nacho Levy. La conductora de "Segurola y Habana" (Futurock) había expresado que, antes de opinar sobre las acusaciones de la expareja del referente social, prefería esperar a conocer más detalles y escuchar la versión de La Garganta Poderosa, quien en las últimas horas decidió apartar al referente. Esta posición generó un fuerte repudio en las plataformas digitales, donde muchos usuarios le recordaron su militancia feminista y le exigieron una postura más firme.

Lejos de quedarse callada, Mengolini utilizó sus historias de Instagram para responder con contundencia. En los primeros mensajes, apuntó directamente a quienes la juzgan sin contexto: "A la gente que me putea día por medio por un recorte que vieron de algo que no les gustó: Los invito a escuchar los programas enteros". Y agregó: "Tal vez no se 'desilusionen' día por medio o por lo menos pueden putearme con un poquito más de fundamento. Empieza a las 10". La conductora dejó en claro que sus dichos no pueden tomarse fuera de contexto y que quienes la atacan lo hacen desde el desconocimiento de su trabajo diario.

El descargo de Mengolini no quedó ahí. En una tercera historia, subió el tono y desafió a sus críticos con una chicana directa: "Y si no, pónganse una radio y logren una comunidad de 20 mil personas que los banquen". Y remató con una pulla hacia el periodista Beto Casella: "O vayan a escuchar a Beto Casella. No va a decir nada que los moleste". Esta frase, interpretada como una provocación hacia un colega con el que mantiene diferencias públicas, generó aún más revuelo en las redes y dividió las opiniones entre sus seguidores.

El conflicto se originó cuando Cecilia Ce, expareja de Nacho Levy, publicó en Instagram mensajes que daban cuenta de actitudes manipuladoras por parte del referente de La Garganta Poderosa.

Ante esta situación, Mengolini optó por la cautela y explicó en su programa: "Sabemos que hay mucha ansiedad por escuchar que acá haya algún pronunciamiento al respecto. Por supuesto que es un tema que nos sensibiliza por varios motivos. Por un lado, porque se trata de Nacho Levy, es un pibe que sentíamos más o menos cercano, y por otro lado, porque por supuesto es una temática que a esta radio le atraviesa muchísimo". La periodista justificó su silencio en la necesidad de esperar a que hablaran desde la organización y no apresurarse a emitir un juicio sin todos los elementos.

Sin embargo, esta postura no convenció a muchos de sus seguidores, que interpretaron que Mengolini aplicaba una doble vara: mientras siempre se mostró firme ante denuncias contra varones de espacios políticos opuestos, en este caso prefería la mesura. La periodista salió al cruce de esa interpretación y, en su programa, relató un episodio con un cronista de Canal 13 que la abordó para preguntarle por el tema.

"Hipócritas son ustedes", le gritó al movilero, y agregó: "Que te venga a correr por feminismo un movilero de Canal 13 que no sé si responde a cuál de los villanos de ahí... que te corra por feminismo Horacio Kabak o mucha otra gente que te corra por feminismo sin darse cuenta que en realidad... Nena, fíjate a quién le contaron las costillas".

La tensión entre la militancia feminista y las lealtades políticas o personales volvió a ponerse en el centro del debate. Mengolini, que construyó una carrera en base a su compromiso con la causa de las mujeres, enfrentó un momento incómodo donde su propio público le cuestionó la coherencia.

El episodio, que sigue generando reacciones en las redes, muestra las complejidades de la era digital, donde cada declaración se analiza al detalle y cualquier titubeo puede costar caro. Lo cierto es que la conductora de Futurock no dio el brazo a torcer y salió a pelear con sus argumentos, dejando en claro que su postura no se define por presiones externas sino por su propio criterio periodístico.