La Poderosa apartó a Nacho Levy tras las denuncias de violencia de género

La Poderosa emitió un comunicado oficial en el que anunció el apartamiento de Nacho Levy de la conducción de la organización, tras las denuncias públicas de violencia de género que se acumularon en los últimos días. "Lo sucedido es incompatible con la conducción de nuestra organización", señalaron en el texto, firmado por las asambleas del movimiento en todo el país.

El documento indicó que la organización activó su protocolo de géneros -definido como "una herramienta generada de manera asamblearia para el abordaje de todo tipo de violencias hacia las mujeres y disidencias sexuales"- y aclaró que la decisión fue tomada de manera colectiva y consensuada. "No nos miramos para otro lado ni relativizamos los hechos", sostuvieron.

El testimonio de Cecilia Ce

La primera voz en alzarse fue la de Cecilia Ce, sexóloga y expareja de Levy, quien a través de una serie de publicaciones en Instagram relató haber atravesado un vínculo marcado por el abuso emocional. "Atravesé un vínculo de abuso emocional y no debo sentir vergüenza de seguir adelante", escribió.

La licenciada explicó que su decisión de hablar públicamente buscó visibilizar un tipo de violencia que suele quedar silenciada. Ante quienes cuestionaron cómo una psicóloga podía atravesar una situación de maltrato, respondió: "Hay mucho para decir sobre mecanismos de manipulación, recursos propios y vulnerabilidades, pero sé que es desde lo que construí que he podido salir y puedo hoy contar lo que muchas no pudieron."

Gloria Carrá, actriz que también estuvo vinculada sentimentalmente a Levy, se pronunció poco después desde sus redes sociales. "Me solidarizo con todas las mujeres que atravesamos situaciones de violencia. Sé que no es un camino sencillo y que todas merecemos ser escuchadas, acompañadas y respetadas", escribió. Aclaró que desde el primer momento se comunicó en privado para brindar su acompañamiento, pero que elige no avanzar con declaraciones públicas más profundas para preservar su intimidad.

Monachelli habló en Crónica TV

La periodista Sofía Monachelli se sumó a los testimonios y reveló por primera vez en televisión, en la pantalla de Crónica TV, que mantuvo una relación de noviazgo con Levy durante aproximadamente dos años y medio, alrededor de 2007 y 2008, cuando ella tenía 18 años y él era su docente en la escuela de periodismo Deportea.

"Yo entendí después que había sido una relación violenta, que me había llenado de inseguridades, de miedos", afirmó. Contó que al terminar el vínculo debió cambiar su número de teléfono por el hostigamiento constante y que tardó casi 20 años en hablar públicamente. "Nunca es tarde para decir la verdad", sostuvo.

Monachelli también cruzó a la periodista Julia Mengolini, quien había pedido "paciencia y responsabilidad" para cuidar a la organización por encima del destino de Levy: "Si no sabés qué decir, Julia, no digas nada."