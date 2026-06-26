Mirtha Legrand y los cuidados extremos por el frío: sin salir al aire libre y cancela eventos

Tras un largo período luchando contra problemas de salud que la mantuvieron alejada de los estudios, Mirtha Legrand se recuperó y regresó con fuerza a su clásico programa de los sábados por la noche. Con una lista de invitados confirmada para este fin de semana, la conductora ya piensa en los preparativos para sus 100 años en 2027, pero mientras tanto, el frío extremo que azota Buenos Aires la obligó a profundizar los cuidados y extremar las medidas de prevención para no exponerse a una nueva recaída.

Según información de La Pavada de Diario Crónica, la diva de los almuerzos tomó una decisión radical: por el frío polar, la Chiqui no sale de su casa (y lo bien que hace). Esta determinación la llevó a dejar pendientes dos obras de teatro que quería ver, priorizando su salud por encima de cualquier plan social o laboral que implique traslados innecesarios. La conductora, que recientemente sufrió un fuerte cuadro de bronquitis derivado de una gripe viral que la obligó a ausentarse de la televisión, no está dispuesta a correr riesgos.

La logística para la grabación de este viernes también sufrió modificaciones. Para evitar cualquier exposición al frío extremo, Mirtha Legrand saldrá de la cochera de su casa directamente a la del estudio, sin pisar la calle en ningún momento.

Una medida extrema que refleja el temor a una nueva afección respiratoria, teniendo en cuenta que sus médicos le recomendaron reposo estricto en su momento y que la bronquitis que padeció requirió tratamiento con antibióticos. Además, la conductora lleva adelante un tratamiento para la maculopatía con inyecciones oftalmológicas periódicas, lo que suma cuidados a su rutina diaria.

En plena tarea de producción, los nombres que hasta ahora estarían confirmados en el estudio para el próximo programa son Andrés Malamud, Carlos Ruckauf, Fernando Burlando y Graciela Pal. La Chiqui, que ya tiene en agenda los preparativos para su cumpleaños número 100 en 2027, demostró una vez más que la precaución y el cuidado de su salud están por encima de todo.

Su figura, reconocida a nivel internacional como un ícono cultural de la televisión argentina, sigue siendo un ejemplo de profesionalismo y dedicación, incluso cuando el termómetro marca temperaturas extremadamente bajas en la ciudad de Buenos Aires.