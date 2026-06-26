Emily Ceco denunció amenazas de Santiago Martínez desde la cárcel: "La violencia sigue siendo constante..."

Emily Ceco sigue viviendo un infierno. La exparticipante de "Love is Blind" rompió el silencio para denunciar que, lejos de encontrar paz tras la sentencia contra su exmarido, la violencia la persigue día a día desde el penal. A pocos días que se conociera que Santiago Martínez se hace el galán con influencers desde la cárcel, y, a pesar de estar condenado por intento de femicidio, Ceco aseguró que continúa hostigándola a través de terceros y de perfiles falsos en redes sociales. En una entrevista televisiva, la joven expresó su angustia y reveló que el hostigamiento también alcanza a otras mujeres que se animaron a denunciar al condenado.

Emily Ceco, la influencer que saltó a la fama por su participación en el reality de Netflix, volvió a exponer su calvario en los medios. Lo que parecía un cierre con la condena a 15 años de prisión para su exmarido Santiago Martínez, se transformó en una nueva pesadilla para ella. En diálogo con "Desayuno Americano", en América TV, Ceco contó con la voz entrecortada que las amenazas no se detuvieron con el encierro de su agresor. El miedo, dijo, sigue siendo una constante en su vida y en la de otras víctimas que se animaron a dar el paso .

Según relató la joven, la situación es desesperante. "Pensé que una vez que estuviera con la condena él iba a estar tranquilo, no me iba a molestar y yo iba a poder seguir con mi vida. Pero pareciera que no, la violencia sigue siendo constante", expresó, visiblemente afectada.

Hace un año, Emily Ceco había contado con detalles y un ojo moretoneado, que era víctima de violencia de género.

Ceco detalló que el acoso se manifiesta de diversas formas, desde mensajes intimidantes que, según ella, logran llegarle desde la cárcel, hasta la creación de cuentas falsas en Instagram. "Hay un perfil falso de Instagram, creo que es Todos por Santi, donde nos insultan a nosotras, donde nos agravian a nosotras", denunció, en clara alusión al hostigamiento digital que padecen ella y las otras denunciantes.

Pero el cerco de intimidación, según el testimonio de Ceco, no se limita al entorno digital del condenado. La influencer aseguró que la familia de Martínez también mantiene una actitud violenta hacia las víctimas. "La familia también salió a agredirlas. La madre le mandó mensajes por WhatsApp a esas chicas", reveló, subrayando que el miedo las persigue a todas por igual.

La situación se vuelve más compleja porque, aunque la condena está firme, fuentes judiciales confirmaron que la defensa de Santiago Martínez ya apeló la sentencia, dejando la resolución final en un limbo que mantiene en vilo a la víctima .

Este nuevo episodio de violencia simbólica y psicológica reabre el debate sobre la eficacia de las medidas judiciales cuando no van acompañadas de un cambio cultural profundo. Emily Ceco no solo lucha contra el recuerdo del intento de femicidio que casi le cuesta la vida en febrero de 2025 en General Rodríguez, sino contra un entramado de hostigamiento que se alimenta en las redes y en el silencio cómplice de quienes minimizan la violencia de género.

El simple hecho de que la familia del agresor continúe agrediendo a las víctimas, incluso con una condena de por medio, demuestra que la justicia penal, por sí sola, no alcanza para desarticular las lógicas de dominación y miedo que perpetúan este tipo de violencia.