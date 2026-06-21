Una influencer denunció que el exnovio de Emily Ceco le mandó mensajes desde la cárcel: "No puedo creer la impunidad..."

Una influencer llamada Laureana Bottini hizo público en sus redes sociales una situación insólita e indignante que le sucedió con Santiago Martínez, la expareja de Emily Ceco. La creadora de contenido reveló que el exparticipante de "Love is Blind" le envió mensajes desde la cárcel con la intención de seducirla, pese a estar condenado a 15 años de prisión por "intento de femicidio, privación ilegítima de la libertad y lesiones" contra Ceco.

"¿Se acuerdan de él? Bueno, ayer me escribió por Instagram", arrancó diciendo Laureana en el video. Y remató: "Sí, aunque no los puedas creer, a este forro le sigue dando la cara para hablarles a mujeres".

Visiblemente indignada, expresó: "No puede creer la impunidad que puede llegar a tener una persona después de lo que hizo y estar escrachado por toda la Argentina. Él jura que las mujeres le van a dar bola".

En las capturas de pantalla que ella misma compartió, Laureana Bottini dejó ver su estado de shock. "¿Vos no estás preso?", le preguntó la creadora de contenido. A lo que él respondió con reserva: "De eso por acá no puedo hablar, perdona. Ojalá se pueda saber la verdad de todo, ojalá. No tenés idea de lo que en verdad pasó, pero solo espero que el tiempo acomode todo, posta".

"Me quedé shockeada cuando vi el nombre", remarcó la influencer, quien contó que se contactó con Emily Ceco para consultarle si era la cuenta verdadera de Santiago Martínez o si se trataba de un perfil falso. "No lo podemos creer", señaló la joven, quien reveló que no es la primera vez que Martínez le escribe a otras mujeres.