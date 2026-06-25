Mauro Icardi denunciará a Wanda Nara por los polémicos dichos que le adjudicó sobre los turcos: "Atenta contra su carrera..."

La conflictiva relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi está al rojo vivo y, ahora, sumó un nuevo capítulo con la denuncia que el futbolista efectuará contra la conductora en la Justicia. Esta vez, el motivo no es el cuidado de las hijas que tienen en común, sino las polémicas declaraciones sobre los turcos que la mediática le adjudicó al deportista, y que podrían perjudicar seriamente su imagen y su continuidad en el Galatasaray.

El delantero iniciará acciones legales contra Wanda porque, en una conversación con Yanina Latorre en "Sálvese quien pueda" (América TV), reveló supuestos comentarios descalificatorios que Icardi habría hecho años atrás sobre el país otomano donde desarrolló gran parte de su carrera futbolística.

"La única vez que Mauro se quiso separar de mí fue cuando le propuse el contrato de Turquía. Me dijo que estaba loca, que era un contrato en un país de mie... con gente de mie... Les inculcó a mis hijos que la gente de Turquía tenía olor", aseguró la conductora de "MasterChef Celebrity".

Los dichos de Wanda Nara podrían afectar la continuidad de Mauro Icardi en el Galatasaray.

Elba Marcovecchio, una de las representantes legales de Icardi, reaccionó a estas declaraciones al cuestionar duramente el contenido de los dichos de Wanda Nara. "Es gravísimo lo que dijo", sostuvo en "El diario de Mariana".

Lejos de retractarse, la empresaria fue por más al asegurar que "a Mauro nunca le gustó Turquía, el equipo, la liga ni los turcos". La fuerte frase habría encendido las alarmas en el entorno del futbolista por el impacto que podría tener en un país donde es una figura muy querida por los hinchas.

En este contexto, Mauro Icardi decidió avanzar judicialmente al considerar que las declaraciones de la madre de sus hijas intentan dañar su reputación y truncar su vínculo con el fútbol turco.

"Mauro está en plena negociación por su carrera deportiva. Lo que dijo es gravísimo, atenta contra la carrera de Mauro", insistió Marcovecchio. "Ella sabe la consecuencia que esto tiene. Afecta la continuidad laboral de Mauro y lo hace a propósito con un fin no solo de destruirlo, y porque afecta a la restitución internacional", explicó la letrada, en referencia a que si se frustra la negociación con Galatasaray, ya no tendría residencia en Estambul.

Además, Elba Marcovecchio recordó un antecedente de esta índole que habría perjudicado al delantero en Europa. El hecho se retrotrae a fines de 2018, cuando Wanda Nara habría dicho que Ivan Perisic no lo asistía bien en el Inter de Miami, apuntando luego contra Luciano Spalletti, el DT del equipo.

En consecuencia, según la letrada, Mauro perdió primero la capitanía y luego fue cedido al PSG de Francia. "¿Qué va a pasar si no puede renovar contrato con el Galatasaray? Esto ya pasó en la misma pareja", concluyó la abogada de Mauro Icardi contra Wanda Nara.