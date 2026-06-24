Wanda Nara contó que intentó acercar a Mauro Icardi a River y recibió una respuesta implacable

El futuro de Mauro Icardi es una verdadera incógnita, ya que su contrato con el Galatasaray vence el 30 de junio de 2026 y dentro de una semana exactamente, podrá considerarse jugador libre. El delantero argentino, que tuvo ofertas de Kashima Antlers y de Fluminense y Atlético Mineiro del Brasileirao, fue ofrecido a River Plate y por nada menos que Wanda Nara, su ex representante y ex esposa, con la que mantiene una pésima relación.

La conductora de Masterchef Celebrity aseguró que llamó personalmente al presidente del Millo Stefano Di Carlo para ver si podía acercar a Icardi a la institución de Núñez, algo que resulta realmente llamativo teniendo en cuenta que odia a María Eugenia "La China" Suárez, actual pareja del goleador.

"Hablé con el presidente (Stefano Di Carlo) por otros temas también laborales, y le hice esta consulta porque sería una solución para todos. Dije: ‘¿Puedo hacer algo para colaborar para que Mauro venga a River? Porque se solucionarían un montón de problemas'. Me dijeron que no", expresó en diálogo con América TV.

Tras la exposición pública de esta supuesta conversación, fuentes del Millo aseguraron que nunca hablaron del delantero rosarino.

Elio Letterio Pino, actual agente de Icardi, negó por completo no sólo que se haya gestionado algo con River, sino tampoco con ningún club del fútbol argentino.

"No entiendo por qué hace tres meses se habla de River, de Racing, de Newell's. Nunca hemos hablado con nadie. En cualquier caso, Mauro no está interesado en jugar en Argentina. Con todo el respeto que merecen los clubes, no es una opción que nos interese. Espero que este circo mediático termine", declaró de forma contundente.

Icardi viene de consagrarse campeón con el Galatasaray, convirtiendo 14 goles en 31 cotejos, o sea, con números para nada despreciables.