Bosnia vs. Qatar, por el Mundial 2026: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Bosnia y Qatar se enfrentan hoy miércoles, desde las 16 en el Estadio Seattle, por la fecha 3 del Mundial 2026 de la FIFA. El árbitro será el venezolano Jesús Valenzuela, quien tendrá como sus asistentes a sus compatriotas Jorge Urrego y Tulio Moreno. Además, el japonés Ysuke Araki será el cuarto árbitro y Jun Mihara el quinto.

El seleccionado europeo sueña con hacer historia y pasar de onda por primera vez en su historia. Igualmente no la tendrá para nada fácil, ya que deberá golear a Qatar, teniendo actualmente una diferencia de gol de -3 y así poder meterse entre los ocho mejores terceros.

Qatar, por su lado, es el combinado qatarí es el equipo con menos chances de meterse en los 16avos. de final. Su diferencia de gol de -6 es casi irremontable en sus circustancias.

Probables formaciones de Bosnia vs. Qatar por el Mundial 2026

Bosnia: Nikola Vasilj; Amar Dedi, Dennis Hadzikadunic, Nikola Katic, Sead Kolasinac; Amar Memi, Ivan Šunji, Benjamin Tahirovic; Kerim Alajbegovic, Ermedin Demirovic y Edin Džeko. DT: Sergej Barbarez



Qatar: Mahmoud Abunada; Ayoub Al-Oui, Pedro Miguel, Boualem Khoukhi, Lucas Mendes, Issa Laye; Jassem Gaber, Abdulaziz Hatem; Edmilson Junior, Yusuf Abdurisag y Akram Afif. DT: Julen Lopetegui

Cómo ver en vivo Bosnia vs. Qatar por el Mundial 2026