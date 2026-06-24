Las explosivas declaraciones de Flavio Briatore sobre el futuro de Franco Colapinto en el equipo Alpine de Fórmula 1

El futuro de Franco Colapinto en Alpine comenzará a definirse en las próximas semanas. Flavio Briatore, asesor deportivo de la escudería francesa, confirmó que el equipo evaluará la continuidad del piloto argentino antes del parón de verano de la Fórmula 1.

Durante una entrevista en el podcast oficial de la categoría, "Beyond The Grid", el dirigente italiano destacó la evolución del joven corredor y aseguró que todavía está atravesando un proceso de adaptación dentro del equipo.

"Tenemos muchas carreras hasta finales de agosto y, antes del parón de verano, decidiremos", afirmó Briatore al referirse al futuro de Colapinto dentro de Alpine.

Briatore elogió el crecimiento de Franco Colapinto

El experimentado dirigente destacó la progresión del argentino tanto dentro como fuera de la pista y remarcó que el trabajo realizado durante los últimos meses comenzó a dar resultados.

"Está integrándose mucho mejor en el equipo. Está mejorando mucho mentalmente, técnicamente y en la relación con el equipo", explicó.

Además, señaló que la confianza del piloto continúa creciendo: "Hicimos mucho trabajo con Franco y ahora poco a poco la confianza llega. Tiene talento, eso es seguro".

Sin embargo, Briatore aclaró que todavía considera que Colapinto no mostró todo su potencial en la máxima categoría.

"No sé a qué nivel de talento llegaremos con él, pero es talentoso al ciento por ciento. Aún no ha demostrado completamente su talento porque sigue en una fase de crecimiento", sostuvo.

La comparación con Pierre Gasly y el proyecto de Alpine

Briatore también habló de la relación entre Colapinto y Pierre Gasly, el principal referente actual de Alpine.

"Si Franco sigue rindiendo como ahora y la relación entre Franco y Pierre es buena, como ocurrió en otros equipos que construimos en el pasado, ¿por qué no?", expresó.

Al mismo tiempo, elogió al piloto francés y lo ubicó entre los mejores de la parrilla actual.

"Pierre Gasly es uno de los seis mejores pilotos de la Fórmula 1", aseguró.

Según explicó, Alpine atraviesa una etapa de reconstrucción deportiva y técnica, por lo que la estabilidad de la dupla de pilotos será un aspecto clave para el proyecto de cara a las próximas temporadas.

La fuerte reflexión de Briatore sobre los pilotos

Durante la entrevista, el italiano recordó una declaración anterior en la que había señalado que Colapinto era parte de los problemas del equipo y defendió su postura.

"Hay que decirle la verdad al piloto. El piloto es el director general de la empresa porque es quien trae los resultados al equipo", explicó.

Briatore sostuvo que la exigencia forma parte del desarrollo profesional de cualquier corredor y remarcó que el trabajo de mecánicos e ingenieros también debe ser valorado.

Su sorpresa por la popularidad de Franco Colapinto en Argentina

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista llegó cuando Briatore fue consultado por el multitudinario Road Show protagonizado por Colapinto en Buenos Aires.

El evento reunió a cientos de miles de fanáticos y mostró la enorme popularidad que el piloto argentino genera en su país.

"Es extraño porque Franco nunca ganó nada. Aún no entiendo ese medio millón de personas, o más, o 600.000, ahí por Franco. De verdad no lo entiendo", admitió el dirigente italiano.

Pese a su sorpresa, las declaraciones reflejaron el fenómeno que Colapinto representa para el automovilismo argentino, que volvió a ilusionarse con tener un piloto competitivo en la Fórmula 1 después de varios años.