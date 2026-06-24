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Marruecos vs. Haití, por el Mundial 2026: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Marruecos buscará ante Haití, ya eliminado, marcar una buena diferencia de gol para quedarse con el Grupo C del Mundial 2026 de la fifa.

Juan Riera
Juan Riera
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Marruecos y Haití se enfrentan hoy miércoles, desde las 19 en el Atlanta Stadium, por la fecha 3 del Grupo C del Mundial 2026 de la FIFA, que se está desarrollando en Estados Unidos, México y Canadá. El árbitro del encuentro será el oriundo de Países Bajos Danny Makkelie, quien tendrá como asistentes a sus compatriotas Hessel Steegstra y Jan de Vries. Además, el portugués Joao Pinheiro será el cuarto árbitro y Bruno Jesus el quinto.

Bajo la conducción técnica de Mohamed Ouahbi, el conjunto africano marcha en el segundo lugar, tras sumar cuatro puntos:  empate 1-1 frente a Brasil y victoria clave ante Escocia por 1 a 0.

Haití, dirigido por el francés Sébastien Migné, ya se encuentra eliminado, pero todavía tiene el sueño pendiente de sumar por primera vez en una Copa del Mundo.

Probables formaciones Marruecos vs. Haití por el Mundial 2026

Marruecos: Youssef Bounou; Achraf Hakimi, Chadi Riad, Noussair Mazraoui, Ayyoub Bouaddi; Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss, Neil El Aynaoui; Brahim Díaz, Ismael Saibari, Issa Diop. DT: Mohamed Ouahbi

Haití: Johny Placide; Carlens Arcus, Romain Adé, Houboulang Mendes Delcroix; Martin Expérience, Dany Jean Jacques, Jeff Bellegarde, Louicius Don Deedson, Ruben Providence; Frantzdy Pierrot, Wilfried Isidor. DT: Sébastien Migné

Cómo verlo en vivo Marruecos vs. Haití por el Mundial 2026

El partido entre Marruecos y Haití por el Mundial 2026 será televisado por TyC Sports y DSports. Además, vas a poder disfrutarlo en vivo online por las plataformas digitales de streaming TyCSports Play, Flow, DGO y Telecentro Play..

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