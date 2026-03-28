La drástica decisión de Thiago Pitarch que lo acerca a la Selección de España

Con la cuenta regresiva en marcha hacia la Mundial 2026 de la FIFA, las selecciones comienzan a definir sus planteles y resolver casos clave. En ese contexto, la Selección de Marruecos recibió una noticia importante ya que Thiago Pitarch no formará parte del equipo.

El mediocampista, que pertenece al Real Madrid, tenía la posibilidad de representar al combinado africano por ascendencia familiar, pero optó por defender a Selección de España.

Una decisión clave en su carrera

Nacido en Fuenlabrada, Pitarch eligió continuar su camino con España, dejando de lado la opción de sumarse a los "Leones del Atlas", que buscan repetir o mejorar su histórica actuación en Qatar 2022.

"¿Mi sueño? Debutar con la Absoluta y ganar títulos", expresó el futbolista en declaraciones a los medios oficiales de la selección española. "Si estoy aquí es porque quiero llegar hasta lo más alto. Poco a poco", agregó.

Marruecos pierde una opción importante

El nuevo entrenador de Marruecos, Mohamed Ouahbi, trabaja en la lista de 26 convocados, pero ya sabe que no podrá contar con Pitarch.

Incluso, el arquero Yassine Bounou habría intentado convencerlo para sumarse al proyecto, aunque sin éxito.

Un grupo exigente en el Mundial

Marruecos integrará un grupo complejo en la Copa del Mundo, donde enfrentará a:

Brasil

Escocia

Haití

Sin Pitarch, el conjunto africano pierde una alternativa de jerarquía en el mediocampo de cara a un desafío de máxima exigencia.