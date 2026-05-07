Buscan intensamente a un argentino desaparecido en España: dejó su camioneta en un taller y no regresó

La Guardia Civil de España intensificó en las últimas horas los operativos de búsqueda para dar con el paradero de Gracián Scalco, un ciudadano argentino de 52 años desaparecido desde el pasado martes 5 de mayo en la provincia de Valencia.

Scalco, quien reside junto a su esposa y sus cuatro hijos en la localidad de Riba-roja de Túria, fue visto por última vez en un taller mecánico del municipio vecino de l'Eliana, situado a unos 20 kilómetros de la capital valenciana.

Según la reconstrucción de los hechos, el hombre acudió al establecimiento para dejar su camioneta. Sin embargo, lo que comenzó como un trámite rutinario se convirtió en una alerta policial cuando Scalco no regresó a retirar el vehículo.

Datos fundamentales para dar con el paradero de Gracián.

La preocupación escaló al descubrir que el argentino había dejado todas sus pertenencias personales dentro de la camioneta, un detalle que el mecánico reportó de inmediato a los allegados y que las autoridades consideran un factor clave de riesgo.

Gracián Scalco es oriundo de Monte Grande, provincia de Buenos Aires. Antes de emigrar a España en 2025, tuvo una reconocida trayectoria profesional en Argentina, donde se desempeñó como gerente del colegio Grilli.

Al momento de su desaparición, se encontraba radicado en las afueras de Valencia y estaba en proceso de búsqueda laboral. Su familia, que ya realizó la denuncia formal, comenzó una campaña activa en redes sociales para difundir su imagen y solicitar cualquier dato que pueda ayudar a localizarlo.

Mientras la Guardia Civil mantiene activo el protocolo de búsqueda, se analizan los registros del taller y de las calles aledañas a l'Eliana para determinar su dirección al salir del lugar.

En tanto, se tomará declaración a los empleados del taller y a personas que pudieron haberlo cruzado en las horas previas.

La policía intenta determinar si Scalco tenía previstas otras citas o encuentros tras abandonar el establecimiento mecánico.

Por último, las autoridades solicitan a cualquier persona que pueda aportar información comunicarse de inmediato con los servicios de emergencia o las fuerzas de seguridad locales.