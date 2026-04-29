Encontraron el cuerpo de un ex utilero de Gimnasia de Jujuy que estaba desaparecido hace una semana

El cuerpo de José Marcelo Areco, ex utilero del club Gimnasia y Esgrima de Jujuy, fue hallado sin vida este miércoles por la tarde en la zona de Bajo La Viña.

El macabro descubrimiento fue concretado durante un operativo de rastrillaje que convocó a policías y voluntarios del fútbol local.

Areco, de 58 años, era buscado desde el 22 de abril, cuando se radicó una denuncia por su desaparición en la Seccional N° 2.

La búsqueda se intensificó con los días y culminó con el hallazgo en inmediaciones del sector donde fue visto por última vez, informó Jujuy al Momento.

El cuerpo fue trasladado a la morgue de Alto Comedero por disposición de la fiscalía. Los médicos forenses realizarán la autopsia para determinar las circunstancias y la fecha del fallecimiento.

La autopsia, la clave del caso

Hasta el momento, las autoridades no confirmaron si el cuerpo presentaba signos de violencia.

Los resultados forenses serán clave para establecer si se trató de un accidente, una decisión personal o la intervención de terceros.

La noticia generó una profunda conmoción entre los voluntarios que participaron del rastrillaje, quienes esperaban un final diferente.

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