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Viernes, 1 de mayo de 2026

Firme junto al pueblo
CONMOCIÓN

Violó una restricción perimetral e intentó agredir a su pareja enfrente de la policía

Un efectivo policial logró reducirlo. El hombre ahora tiene también cargos por resistencia a la autoridad.

SGorostiaga

Un hombre de 30 años fue detenido en la provincia de Jujuy tras acercarse a la casa de su expareja e intentar atacarla a pesar de tener una restricción perimetral activa.

El hecho ocurrió en un domicilio del barrio Antártida Argentina en la ciudad de Palpalá, cuando el agresor apareció en un aparente estado de ebriedad cerca de las 00:30 con el objetivo de acercarse a la mujer.

El agresor llegó a los gritos al lugar de los hechos y en una comunicación telefónica con su actual pareja para que grabe lo que estaba ocurriendo en este sitio, por lo que rápidamente tuvieron que interceder efectivos policiales.

El hombre fue detenido por romper la restricción perimetral.&nbsp;
El hombre fue detenido por romper la restricción perimetral. 

La vivienda de la mujer cuenta con presencia policial constante luego de la denuncia que concluyó con la restricción perimetral. Un efectivo policial se acercó hacia el hombre con la intención de escucharlo pero minutos más tarde lo redujo.

Tras un forcejeo entre el policía y el agresor, arribaron al lugar efectivos del GOM y de Infantería como apoyo y lo trasladaron detenido a la Seccional N.°47. El hombre afronta cargos por violación de perimetral agravada por la resistencia a la autoridad.


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