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Miércoles, 8 de abril de 2026

Firme junto al pueblo
IMPACTANTE

Atacó a la pareja de su ex tras violar la perimetral: en la pelea se apuñaló solo

Fue hasta la vivienda que compartía con su exmujer a pesar de tener prohibición de acercamiento. El marido actual le salió al encuentro y ambos se trenzaron en duelo en la localidad de Guaymallén

Pablo Molina

En horas del mediodía de este miércoles, un hombre con prohibición de acercamiento llegó hasta la vivienda que compartía con su expareja, ubicada en el departamento Guaymallén. Allí empezó a los gritos, según relataron los vecinos que llamaron al 911.

Del interior de la casa salió el actual marido de la mujer quien le pidió explicaciones por el incidente que estaba generando y lejos de irse, la discusión pasó al forcejeo

La pelea fue ganando terreno y el atacante sacó de entre sus prendas un arma blanca. Fue así que él mismo resultó con una lesión en una de sus piernas y  quedó tendido en la vereda de calle Mansilla con herida cortopunzante y mucha pérdida de sangre.

Por estas horas, personal de policía Científica trabaja en la zona en búsqueda de testigos que aporten su testimonio para anexar al levantamiento de pruebas de la vía pública y así poder darle forma al expediente judicial correspondiente.

Como primera medida, la Oficina Fiscal Guaymallén pidió que los uniformados accedan a cámaras de videoseguridad si es que existen en la zona de vía pública, o bien en las casas de familia que rodean al domicilio que fue epicentro del duelo.

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