Encuentran un hombre sin vida ahogado adentro de una acequia

Un hombre fue encontrado sin vida este miércoles en la vía pública. Testigos llamaron al 911 para dar cuenta que la víctima se encontraba tirado adentro de una acequia con agua.

El hecho sucedió en plena zona urbana de la localidad de Las Heras a la altura de Avenida San Martín al 3468 y Maza. Al lugar arribaron personal de la policía de Mendoza quienes solicitaron colaboración con personal de Científica, médicos del servicio coordinado y bomberos.

Una vez en el lugar, los profesionales de la salud que llegaron en ambulancia procedieron a revisar a la víctima pero solo pudieron confirmar su deceso.

Policía Científica buscó entre sus prendas algún documento que lograra identificar al hombre y a los efectos de convocar a sus familiares.

La Oficina Fiscal Las Heras comenzó con las tareas para intentar establecer el causal de muerte: si fue natural o si hubo un ataque previo, confirmación que se espera luego del trabajo del Cuerpo Médico Forense, a donde fueron trasladados los restos.

Un vecino declaró que "rápidamente se corrió el rumor en la zona y que se trataría de un conocido, que tenía antecedentes y cuestiones de consumo problemático".

Otro testigo amplió los datos y dijo" sabemos que tiene alrededor de 54 años y lo encontraron boca abajo porque vivía alcoholizado y drogado".

Ahora será tarea de la justicia determinar las causas en base también al registro de cámaras de videovigilancia en la zona.