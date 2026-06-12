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Viernes, 12 de junio de 2026

Firme junto al pueblo
MENDOZA

Informes policiales: se quedó dormida y chocó un micro, un hombre quiso degollar a su mamá y un docente quedó preso por abuso sexual

Síntesis de las noticias más impactantes en lo que va de la jornada en la provincia cuyana donde además buscan a un hombre que sufre epilepsia y se perdió en Guaymallén, un delincuente de 19 años quedó preso por andar saltando por los techos y vecinos que no duermen de noche por los "chorros"

Pablo Molina
BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

Con los hechos más impactantes en materia policial en lo que va de este viernes 12 de junio 2026:

-Se produjo un impactante choque entre un micro de la línea 700 y un auto Gol Color Gris. Sucedió a media mañana en el carril San Martín en la zona de Mayor Drummond. Ambas movilidades chocaron de frente en el tramo que va entre calles Castro Barros y Pueyrredón. La conductora del auto se habría quedado dormida y se cruzó de carril. Bomberos tuvieron que cortar la puerta del auto para rescatarla y se indicó que está en buenas condiciones de salud. En el micro viajaban 7 pasajeros que sufrieron golpes menores. El tránsito estuvo cortado en ambos sentidos sobre todo el carril San Martín. 

-Un hombre se atrincheró en Guaymallén. Amenazaba matar con un cuchillo a su propia madre. El hecho sucedió  en una vivienda particular ubicada en zona de Costanera y Correa Saá. En el lugar trabajaron fuerzas especiales de la Policía de Mendoza como el GES y el GEO a cargo del comisario Javier Ortiz. El acusado actuó junto a otros dos cómplices. 

-Un docente que trabajaba en el departamento La Paz fue condenado a 4 años de prisión por abusar de 9 alumnos. El maestro condenado, identificado como José Naim Jofré Emin reconoció los hechos durante un juicio abreviado y recibió una pena de prisión efectiva por delitos cometidos contra menores de edad bajo su cuidado en una escuela de la zona de El Desaguadero.  

-Buscan a un hombre que falta de su hogar en Guaymallén. Se trata de David Alejandro Román. Tiene 54 años y padece epilepsia. La familia denunció que salió de su casa ubicada en la zona de Colonia Segovia y que pudo haberse desorientado. Cualquier novedad piden darla a conocer al teléfono de policía 911.  

-Incidente vial frente a la terminal de ómnibus. Un camión y un auto chocaron sobre el Acceso Este en la mano de ingreso a la Ciudad. El tránsito estuvo complicado en la zona. 

-Incidente vial en el corredor del oeste. Sucedió a la altura de calle Lago Hermoso, en la mano que va hacia la ciudad. Un auto jeep quedó varado en la calzada, no hay banquina y obstaculizó parte de la circulación. 

-Inseguridad en el departamento Las Heras. Vecinos del Barrio "Solares de Brown" reclaman que no duermen de noche por los robos permanentes. Circulan entre 3 y 4 ladrones por cuadra intentando abrir puertas o ventanas de las viviendas. Denuncian que después de las 2 de la mañana la situación se vuelve insoportable y se sienten desprotegidos. 

-Vecinos del barrio Unimev se quejan por desorden en Comisaría 44. Reclaman por la cantidad de autos que hay sobre el frente de la comisaría y en toda la zona de Adolfo Calle. Son autos secuestrados que no han sido derivados a alguna playa oficial y que obstaculizan la circulación. 

-Un hombre quedó preso por circular con una réplica de arma de fuego. El procedimiento ocurrió en la intersección de las calles Carrodilla y Manuel A. Sáez, cuando personal de la Unidad Ciclística de Acción Rápida (UCAR) realizaba tareas de patrullaje preventivo en la zona límite entre Luján de Cuyo y Godoy Cruz. 

-Movimiento policial en peatonal durante la madrugada. Revelan que en un local de comida que está ubicada a metros de Avenida San Martín y Sarmiento dejaron las puertas de ingreso sin llave. Al parecer no se han robado nada y fue descuido de los propios empleados. 

-Detuvieron a un hombre que intentaba escapar por los techos. Fue en el marco de una persecución policial en el barrio Cooperativa Bermejo ubicado en Guaymallén. El acusado tiene 19 años y portaba un arma de fuego. Quedo a disposición de la Oficina Fiscal de zona.

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