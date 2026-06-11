Horas dramáticas en Mendoza: cae indigente tras romper la vidriera de un banco y un alumno llevó un cuchillo para agredir a un compañero

Resumen de los hechos policiales más impactantes en Mendoza en lo que va de este jueves 11 de junio 2026:

-Un hombre quedó detenido por vandalismo. Se lo acusa de romper la vidriera del Banco Macro ubicado en calles Necochea y 9 de julio de Ciudad. El sospechoso había sido demorado anoche por la policía cuando lo vieron por videocámaras que andaba por la calle con una tijera en la mano y actitud sospechosa. Luego durante la madrugada procedió a realizar los destrozos en el Macro.

-Un alumno llevó a clases un cuchillo y quiso atacar a un compañero. El hecho sucedió en la Escuela "Iaccarini" ubicada en el departamento San Rafael. Las autoridades reconocieron que el acusado quiso apuñalar a otro alumno. Activaron el protocolo, dieron aviso al gobierno escolar e intervino la justicia penal de menores.

-Detuvieron a un hombre que circulaba en una moto robada y con cocaína. Sucedió en el departamento Las Heras. El acusado, de 34 años, intentó escapar cuando fue interceptado en un control vial. Llevaba una tarjeta de identificación vehicular falsa y 11 envoltorios con cocaína.

-Robaron e incendiaron un contenedor en Palmira. Los autores se filmaron y difundieron el video en redes sociales. El hecho ocurrió en el barrio Ciudad. Prendieron fuego un contenedor de residuos y registraron la secuencia con sus teléfonos celulares. Desde el municipio de San Martín advirtieron sobre los daños ocasionados y pidieron denunciar este tipo de hechos al 911.

-Novedades en el caso de los dos mendocinos detenidos en Libia. Se dirigían en misión humanitaria a la ciudad de Gaza. La Cancillería de Italia está interviniendo como mediadora. Lograron que la madre de la detenida Paula Giménez pudiera hablar con ella en forma telefónica. Anticipó que está a la espera de ser trasladada a sede de la Fiscalía con el fin de ser deportada. No se sabe qué decisión podrían tomar con el otro mendocino involucrado en el tema Lucas Aguilera.





-Subastan la ex fábrica de productos de copetín Gonzalo. Luego de los despidos de la empresa ubicada en Guaymallén, la justicia penal fijó una base de remate de 80 millones de pesos para vender el inmueble ubicado en calle Berutti en la zona de Dorrego. La deuda con los acreedores asciende a los 130 millones de pesos.

-Ataques a choferes de aplicaciones dejaron al descubierto el liderazgo de un delincuente que tiene 15 años de edad. Se trata de jóvenes que cometieron siete asaltos en 16 días en el oeste de Godoy Cruz. Fueron allanados y cinco de ellos quedaron a disposición judicial. En total, incautaron 46 teléfonos y una carga importante de marihuana.

-Un joven llegó fracturado al Hospital Central y le pidieron que vuelva el lunes- El miércoles por la tarde se fracturó la clavícula y lo trasladaron en ambulancia hasta el Hospital Central. A través de las redes el joven que se accidentó en el Parque de Montaña de la Ciudad de Mendoza narró el derrotero que vivió en el sistema de salud pública. En concreto, la ambulancia lo trasladó al Hospital Central donde confirmaron que tenía la clavícula quebrada, pero le dijeron que tenía que volver el lunes para que solución le podían dar. Es decir, debía esperar al menos cinco días con la fractura y el dolor. Andrés Albarracín expuso en un breve video la experiencia que le tocó vivir y pidió ayuda para que se aceleren los procesos para su intervención.

-Dos ex funcionarios de la anterior gestión municipal de Malargüe fueron imputados formalmente por la Justicia mendocina por una presunta maniobra vinculada a irregularidades administrativas detectadas en el parque automotor comunal. La investigación se originó tras una denuncia presentada en 2023 por la propia comuna. Fuentes judiciales del Ministerio Público Fiscal de Mendoza confirmaron que fueron imputados dos ex funcionarios municipales que integraron la gestión encabezada por el ex intendente Juan Manuel Ojeda.

-Una trabajadora sexual seguirá presa por estar acusado de ser cómplice del hombre que cometió el crimen de su madre adoptiva. Noelia Valeria Estrella tiene 37 años y continuará imputada junto a Juan Manuel Ramírez de 35 años, por el crimen de la jubilada Silvia Rodríguez. Tenía 74 años y los hechos ocurrieron en su casa de El Challao, en el departamento Las Heras. En primera instancia, el juez Leonardo Camacho dictó la prisión preventiva de la trabajadora sexual y Juan Manuel Ramírez, el hijo adoptivo de la víctima fatal. Ambos fueron atrapados en la propiedad de la mujer asesinada con algunos de sus elementos cargados en su auto. Noelia Estrella declaró en el expediente. Dijo que por esos días el hombre la fue a buscar para contratar su servicio sexual, la llevó hasta el domicilio en cuestión y nunca supo que el cadáver de Silvia Rodríguez estaba adentro de una habitación. El juez de segunda instancia, Federico Martínez, escuchó los planteos así como la réplica de la Fiscalía de Homicidios. Decidió rechazar la solicitud de la defensa y confirmó la prisión preventiva de la mujer. Es decir, Noelia Estrella continuará alojada en la cárcel mientras finalizar la investigación por el crimen.