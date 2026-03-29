Luego de que mostraran la copa, la Confederación Africana le respondió a Senegal

Luego de que Senegal mostrara el título de la Copa Africana en un mensaje desafiante para la Confederación Africana, que le había dado el trofeo a Marruecos, desde la organización del fútbol de aquel continente se refirieron a la polémica.

La federación senegalesa reaccionó ante la sanción. Calificó la medida como "el robo administrativo más descarado y singular de la historia de nuestro deporte" y acudió al TAS, que daría un veredicto en julio.

En una conferencia realizada en El Cairo, Patrice Motsepe fue contundente: "Respetaremos cualquier decisión tomada por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS)".

Durante su exposición, el presidente del organismo sostuvo que no habrá más declaraciones hasta que exista una resolución oficial.

Al mismo tiempo, el dirigente remarcó la necesidad de enfocarse en el crecimiento del fútbol en el continente. "Somos 54 federaciones de todo el continente, debemos seguir adelante, trabajando en mejorar el fútbol africano", cerró.