Inédito: Senegal escondió la Copa Africana en una base militar tras el escritoriazo que le dio el título a Marruecos

La polémica por la reciente resolución de la Copa Africana de Naciones sumó una escena insólita. El entrenador de Senegal, Pape Thiaw, apareció en una base militar sosteniendo el trofeo, rodeado de efectivos armados, en lo que fue interpretado como una señal de resistencia tras la resolución de la Confederación Africana de Fútbol (CAF).

El video, difundido en redes sociales, muestra al técnico, que había sido sancionado con cinco partidos de suspensión tras incidentes en la final del torneo, junto a la copa en una instalación de alta seguridad, donde el trofeo fue trasladado para evitar que sea retirado del país. La medida se da luego de que la CAF le quitara el título a Senegal y declarara campeón a Marruecos por una supuesta infracción reglamentaria en la final.

%uD83C%uDDF8%uD83C%uDDF3%uD83C%uDDF2%uD83C%uDDE6 | ÚLTIMA HORA: El seleccionador de Senegal, Pape Thiaw, trasladó hoy el trofeo de la Copa Africana de Naciones (AFCON) 2025 a una base militar del país. Esto ocurre apenas un día después de que la Confederación Africana de Fútbol (CAF) decidiera, de forma polémica, despojar... pic.twitter.com/cQy6DE7sq7 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 19, 2026

Escándalo en la Copa Africana: Senegal apelará al TAS tras la consagración de Marruecos

Tras confirmarse la decisión, la Federación Senegalesa de Fútbol confirmó que apelará la sanción ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), en Lausana, con el objetivo de revertir la resolución y restituir el resultado obtenido en la cancha.

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Mientras avanza la apelación, el trofeo permanece bajo estricta vigilancia militar en Dakar, en una decisión que refleja la magnitud del conflicto y la tensión que atraviesa al fútbol africano.



