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Escándalo en la Copa Africana: Senegal apelará al TAS tras la consagración de Marruecos

Senegal apelará ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo tras la decisión de la Confederación Africana de Fútbol de anular la final y otorgarle el título a Marruecos en medio de un fuerte escándalo.

Juan Riera
Juan Riera

Senegal apelará ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo luego de que la Confederación Africana de Fútbol anulara su triunfo en la final de la Copa Africana de Naciones y proclamara campeón a Marruecos.

La decisión del organismo africano generó un fuerte conflicto, ya que modificó por completo el resultado del partido disputado el 18 de enero de 2026.

Qué decidió la CAF

Aunque Senegal había ganado 1-0 en el tiempo suplementario, la CAF anuló el resultado, sancionó al equipo con una derrota 3-0 y le otorgó el título a Marruecos.

La resolución se basó en el artículo 82 del reglamento, que sanciona el abandono del campo de juego sin autorización arbitral, una falta que puede derivar en la pérdida automática del partido.

El hecho que desató la polémica

El episodio clave ocurrió sobre el final del encuentro, disputado en Rabat ante 69.500 espectadores.

Tras un penal sancionado para Marruecos en el minuto 100, los jugadores de Senegal -con excepción de Sadio Mané- se retiraron al vestuario en señal de protesta.

Luego, el partido continuó: Brahim Díaz falló el penal y el encuentro se definió en el alargue, donde Pape Gueye marcó el 1-0 que en cancha le daba el título a Senegal.

La postura de Senegal

La Federación Senegalesa de Fútbol cuestionó duramente la decisión y la calificó como "injusta, sin precedentes e inaceptable".

En un comunicado oficial, el organismo confirmó que llevará el caso al TAS, con sede en Lausana, para defender sus derechos y revertir el fallo.

La respuesta de Marruecos y la CAF

Desde Marruecos sostuvieron su reclamo en el reglamento, argumentando que existió abandono del partido.

Por su parte, la CAF ratificó su postura al considerar que Senegal infringió la normativa vigente, lo que derivó en la sanción y en la adjudicación del título al conjunto marroquí.

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