Senegal se presentó ante el TAS y dio el primer paso para intentar recuperar la Copa África

Después de la polémica decisión que le sacó el título, Senegal se presentó ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) y buscará recuperar la Copa África que se le otorgó a Marruecos.

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La Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) elevó formalmente su reclamo contra la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y, este miércoles, el organismo internacional acusó recibo mediante un comunicado.

"La apelación concluye que la decisión de la CAF debe ser anulada y que la FSF debe ser declarada ganadora de la CAN", expuso el documento.

Respecto a la resolución, el ente no puso plazos para un fallo definitivo, aunque indicó que intentará resolver el caso en "el menor tiempo posible".

"Somos conscientes de que los equipos y los aficionados desean conocer la decisión final lo antes posible y nos aseguraremos de que el procedimiento arbitral pueda llevarse a cabo en el menor tiempo posible, respetando al mismo tiempo el derecho de todas las partes a beneficiarse de un juicio justo", explicó el titular del tribunal, Matthieu Reeb.

Cabe recordar que, a más de dos meses de haberse impuesto 1-0 en la definición, la Confederación Africana de Fútbol decidió quitarle el título a Senegal por pedido de Marruecos.

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La decisión estuvo fundada en que, debido a que los jugadores abandonaron el campo de juego durante más de 10 minutos, violaron los artículos 82 y 84 del reglamento de la competencia y, por ende, perdieron 3-0 por abandono.