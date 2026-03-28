Senegal se planta ante la CAF: festejó la obtención de la Copa África antes del amistoso contra Perú

Luego de presentarse ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en los últimos días , Senegal le mandó otro desafiante mensaje a la Confederación Africana de Fútbol (CAF) este sábado.

Malas noticias para Boca: en Chile no quieren visitantes para el partido ante la Universidad Católica por la Copa Libertadores

En el marco de un partido amistoso contra Perú en el Stade de France, los jugadores salieron al calentamiento con la Copa África en brazos, dieron la vuelta olímpica y festejaron ante el público.

Les Lions du Sénégal présentent leur trophée de la CAN 2025 à la diaspora africaine au stade de France. %u2B50%uFE0F%u2B50%uFE0F pic.twitter.com/cPitl5SF5z March 28, 2026

La celebración se produjo pese a que, por advertencia del Club de Abogados de Marruecos, quien tiene la concesión del estadio y la empresa que organizó el duelo con el conjunto incaico podrían sufrir sanciones y/o multas económicas.

Finalmente, los Leones de Teranga ganaron 2-0 gracias a los goles de Nicolas Jackson y Ismaila Sarr a los 41 minutos del primer tiempo y 9' del complemento, respectivamente.

Blooper en el MotoGP: Jorge Martín ganó la carrera en la última vuelta y se cayó durante los festejos

Luego de que la CAF haya decidido otorgarle la presea a Marruecos, Senegal condenó la decisión y el caso ya está siendo analizado por el máximo tribunal internacional del deporte.