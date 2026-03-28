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SIGUE LA CONTROVERSIA

Senegal se planta ante la CAF: festejó la obtención de la Copa África antes del amistoso contra Perú

En la previa del partido amistoso que jugó ante Perú, Senegal dio la vuelta olímpica y alzó la Copa África en Francia pese a que la Confederación Africana de Fútbol le sacó el título.

EBalmaceda

Luego de presentarse ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en los últimos días, Senegal le mandó otro desafiante mensaje a la Confederación Africana de Fútbol (CAF) este sábado.

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En el marco de un partido amistoso contra Perú en el Stade de France, los jugadores salieron al calentamiento con la Copa África en brazos, dieron la vuelta olímpica y festejaron ante el público.

La celebración se produjo pese a que, por advertencia del Club de Abogados de Marruecos, quien tiene la concesión del estadio y la empresa que organizó el duelo con el conjunto incaico podrían sufrir sanciones y/o multas económicas.

Finalmente, los Leones de Teranga ganaron 2-0 gracias a los goles de Nicolas JacksonIsmaila Sarr a los 41 minutos del primer tiempo y 9' del complemento, respectivamente.

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Luego de que la CAF haya decidido otorgarle la presea a Marruecos, Senegal condenó la decisión y el caso ya está siendo analizado por el máximo tribunal internacional del deporte.

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