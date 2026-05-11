Inédito: cuál es la primera Selección que anunció la lista definitiva de 26 jugadores para el Mundial 2026

Las 48 selecciones que serán protagonistas en el Mundial 2026 que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, ya comenzaron a presentar las prelistas, como lo hizo la Selección Argentina, y a diagramar las listas definitivas. Sin embargo, un país europeo fue el primero en dar a conocer los 26 jugadores que irán al torneo.

Se trata de la selección de Bosnia y Herzegovina, que dio el golpe sobre la mesa eliminando a Italia en uno de los repechajes europeos. Integrarán el grupo B junto a Canadá, Suiza y Qatar, y debutará contra uno de los anfitriones y será parte de uno de los primeros partidos del Mundial 2026.

Quiénes son los jugadores del fútbol local que Scaloni incluyó en la prelista de Argentina para el Mundial 2026

Su máximo referente, goleador y capitán es Edin Dzeko: el delantero de 40 años es parte de la lista de convocados y cuenta con otros jugadores de mucha experiencia en Europa.

Otro es Sead Kolasinac, defensor de 32 años que juega actualmente en Atalanta pero tuvo pasos por el Arsenal, Olympique Marsella y Schalke 04. Con el club italiano fue campeón de la Europa League.

Scaloni dio la prelista de 55 jugadores de la Selección Argentina para el Mundial 2026 y metió varias sorpresas

En tanto, una de las máximas promesas del fútbol bosnio es Kerim Alajbegovic, extremo izquierdo de 18 años actualmente en el Red Bull Salzburgo pero que ya fue comprado por el Bayer Leverkusen.