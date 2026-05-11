Quiénes son los jugadores del fútbol local que Scaloni incluyó en la prelista de Argentina para el Mundial 2026

Varios viejos conocido y otros, debutantes. El director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, presentó la prelista de 55 jugadores para el Mundial 2026, que luego de recortará a la final de 26, y sorprendió con la presencia de varias figuras del fútbol argentino.

La gran sorpresa es el joven arquero de River, Santiago Beltrán, quien viene de ser figura este domingo por la noche en el triunfo ante San Lorenzo para meter al "Millonario" en los cuartos de final del Torneo Apertura. El otro arquero que recibió el llamado fue Facundo Cambeses, de Racing, que en el último año sorprendió con su gran nivel bajo los tres palos.

En lo que respecta a los defensores, hay una gran presencia de jugadores de River gracias a Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella y Marcos Acuña, y todos ellos además con muy buenas chances de integrar la lista definitiva. Por otra parte, también figura Lautaro Di Lollo, central de Boca que es una de las grandes promesas del fútbol argentino, y el lateral izquierdo Gabriel Rojas, que es una de las figuras de Racing.

En la mitad de la cancha están Leandro Paredes y Milton Delgado, de Boca, y Aníbal Moreno, de River, aunque solo el primero de estos tres pareciera tener chances reales de ir al Mundial 2026, mientras que los otros dos podrían aguardar en el mejor de los casos a que se les abra una puerta en caso de alguna lesión.

Finalmente, otra de las grandes sorpresas de la lista fue el joven volante ofensivo Tomás Aranda, que con solo 19 años tuvo unas muy buenas actuaciones en Boca y se planta como una buena alternativa en caso de que Scaloni apueste por llevar a alguna promesa para que vista la "Albiceleste" en el Mundial 2026.

Los jugadores del fútbol argentino que aparecen en la prelista para el Mundial 2026:

Arqueros:

FACUNDO CAMBESES - Racing Club

SANTIAGO BELTRAN - River Plate

Defensores:

GONZALO MONTIEL - River Plate

LUCAS MARTINEZ QUARTA - River Plate

GERMÁN PEZZELLA - River Plate

LAUTARO DI LOLLO - Boca Juniors

MARCOS ACUÑA - River Plate

GABRIEL ROJAS - Racing Club

Mediocampistas:

LEANDRO PAREDES - Boca Juniors

ANÍBAL MORENO - River Plate

MILTON DELGADO - Boca Juniors

TOMÁS ARANDA - Boca Juniors