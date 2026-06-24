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MOMENTO DE DEFINICIÓN

República Checa vs. México, por el Mundial 2026: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

México ya se aseguró el primer puesto del Grupo A y ya espera rival por los 16avos de final del Mundial 2026. Los checos necesitan ganar y esperar otro resultado.

Juan Riera
Juan Riera
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República Checa y México se miden hoy miércoles, desde las 22 en el Estadio Ciudad de México, por la fecha 3 del Grupo A del Mundial 2026 de la FIFA. El árbitro será acompañado por sus compatriotas Maximiliano del Yesso y Facundo Rodríguez como asistentes, mientras que el chileno Cristian Garay será el cuarto árbitro.

El seleccionado checo viene de perder 2 a 1 ante Corea del Sur en su debut y de igualar 1 a 1 ante Sudáfrica. El equipo europeo necesita un triunfo ante México y esperar un guiño entre asiáticos y africanos. 

México llega al duelo ante República Checa con la tranquilidad de haber clasificado en la primera posición del Grupo A y espera por el 3º del Grupo C, E, F, H o I

Probables formaciones de República Checa vs. México por el Mundial 2026


República Checa: Matej Kovar; Stepan Chaloupek, Robin Hranac, Ladislav Krejí; Vladimír Coufal, Michal Sadílek, Tomáš Souek, David Jurásek; Lukas Provod, Pavel Sulc y Patrik Schick. DT: Miroslav Koubek

México: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Álvaro Fidalgo, Erik Lira, Gilberto Mora; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones. DT: Javier Aguirre

Cómo ver en vivo República Checa vs. México por el Mundial 2026

El partido entre República Checa y México por el Mundial 2026 será televisado por DirecTV. Además, será televisado en vivo online por las plataformas digitales de streaming Flow y DGO.

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