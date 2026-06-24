Escocia vs. Brasil, por el Mundial 2026: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Escocia y Brasil jugarán hoy miércoles, desde las 19 en el Miami Stadium, por la fecha 3 del Grupo C del Mundial 2026 de la FIFA, que se está desarrollando en Estados Unidos, México y Canadá. El árbitro del encuentro será el mexicano César Ramos, quien estará acompañado por sus asistentes y compatriotas Alberto Morin y Marco Bisguerra, mientras que los noruegos Espen Eskas y Jan Erik Engan, serán el cuarto y quinto árbitro respectivamente. Además, el mexicano Guillermo Pacheco estará en el VAR, el árabe Abdullah Alshehri en el AVAR y el polaco Tomasz Kwiatkowski en el SVAR.



Los europeos comenzaron su camino con una victoria por la mínima ante Haití y luego cayeron por 1-0 contra Marruecos.

La Verdeamarela, que levantó desde la llegada del director técnico italiano Carlo Ancelotti, inició su travesía con un empate 1-1 ante Marruecos y luego se despachó con una goleada por 3-0 ante Haití. Se cree que hoy podría estar disponible Neymar.

Probables formaciones de Escocia vs. Brasil por el Mundial 2026

Escocia: Angus Gunn; Aaron Hickey, Grant Hanley, Jack Hendry, Andrew Robertson; Ben Gannon-Doak, Scott McTominay, Lewis Ferguson, John McGinn; Lawrence Shankland, Ché Adams. D.T: Steve Clarke

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães; Rayan, Lucas Paquetá, Vinicius; Matheus Cunha. DT: Carlo Ancelotti

Cómo ver en vivo Escocia vs. Brasil por el Mundial 2026

El partido entre Escocia y Brasil por el Mundial 2026 será televisado por Telefe, DSports, Paramount+. Además, vas a poder disfrutarlo en vivo online por las plataformas digitales de streaming de Flow, DGO, Mi Telefe, Disney + Premium y Telecentro Play.



